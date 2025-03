En un momento de profunda tristeza, Katty Villalobos confesó que la noticia del fallecimiento de su pequeña la llevó a pensar en una decisión drástica. La popular reportera, conocida por su trabajo en televisión, se mostró vulnerable al compartir este capítulo de su vida, que la ha marcado de manera indeleble.

La revelación se produjo durante una conversación en un podcast de YouTube, donde la periodista Katty Villalobos no solo habló de su dolor, sino también de la lucha que ha enfrentado desde entonces. La muerte de su hija fue el resultado de una aparente negligencia médica en un hospital de renombre, lo que ha generado un gran impacto en su vida personal y profesional.

¿Qué decisión pensaba tomar Katty Villalobos?

En una entrevista para el podcast ‘Patrulla digital’, la periodista Katty Villalobos relató cómo recibió la devastadora noticia de la muerte de su hija, un momento que la dejó sin aliento. Tras enterarse de su pérdida, la comunicadora confesó que pensó atentar contra su vida.

“Te imaginas a una chica de 21 años, 20 años, me opuse: ‘no quiero que abran a mi hija'. En ese momento no actué como debía actuar y vi pasar el cuerpo de mi hija pasar frente a mí y el doctor totalmente inhumano diciéndole: ‘usted es un desgraciado’ y él dijo: ‘a mí no me vas a decir usted, a mí me dices doctor'. Nunca me voy a olvidar de eso”, detalló.

En esa misma línea, Katty Villalobos mencionó que su pequeño hijo fue su fortaleza, porque sí pensó acabar con su vida: “Fue algo que me marcó mucho. Si yo no hubiera tenido a mi hijo Piero de 3 meses, ten la seguridad que yo me subía al último piso del hospital y me tiraba, pero Dios me mando a Piero que fue mi fuerza”.

Katty Villalobos sobre la muerte de su hija

Por otro lado, Katty Villalobos se quebró cuando recordó que su primogénita murió frente a sus hijos, debido a una negligencia médica.

“Vi que mi hija estaba botando espuma por la boca. Empecé a gritar... y ahí recién empezaron a correr y el doctor dijo: ‘eso es cardiaco’ y empezaron a correr, me sacaron, yo gritaba... Me llamaron después de un ratito y me dijeron que mi hija había fallecido”, expresó muy conmovida.