En las últimas horas, Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes, ha vuelto a ser noticia luego de ser captado en un evento nocturno junto a un grupo de amigos y varias chicas. Las imágenes, difundidas por el programa 'Amor y fuego', muestran al mediocampista peruano tratando de pasar desapercibido, utilizando gorra, lentes oscuros y un vaso en mano, mientras se encuentra en el Cochinola 2024. Este incidente vuelve a colocar a Flores en el centro de la controversia, especialmente en medio de los rumores de una supuesta crisis matrimonial con su esposa, Ana Siucho.

Si bien Edison Flores ha negado en repetidas ocasiones los rumores sobre una infidelidad, las especulaciones siguen circulando, especialmente con la reciente aparición pública del futbolista sin su pareja. Mientras tanto, Ana Siucho se encuentra fuera del país, específicamente en Estados Unidos, lo que ha alimentado aún más las suposiciones sobre el estado de su relación.

Edison Flores es visto nuevamente en salidas nocturnas sin Ana Siucho

En las imágenes, se observa a Edison Flores con un look casual, usando una gorra, lentes oscuros y sosteniendo un vaso, lo que parecía un intento de pasar desapercibido entre la multitud. Sin embargo, las cámaras de 'Amor y fuego' no tardaron en identificarlo. La reportera encargada de presentar la nota no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario irónico: "Con gorra, lentes oscuros y vaso en mano, como si nadie fuera a reconocer esas orejas".

Una de las preguntas que ha surgido a raíz de este episodio es si Ana Siucho, la esposa de Edison Flores, conoce a las chicas con las que él estuvo en el evento. La reportera de 'Amor y fuego' dejó en el aire la incógnita: "¿Ana Siucho conocerá a esas amigas?". Este comentario hace alusión a la incertidumbre que existe en torno a la relación de la pareja, especialmente porque Siucho no ha estado en Perú en las últimas semanas, ya que se encuentra en Estados Unidos. La ausencia de Ana ha alimentado aún más los rumores sobre una posible crisis matrimonial.