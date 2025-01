Andrea Llosa entrevistó a Christian Cueva en el estreno de su nueva temporada de 'Andrea' y la conversación dejó varias confesiones totalmente inesperadas. Una de ellas se dio cuando el futbolista peruano expuso un audio de Juanita y Erika, las nanas de sus hijos que tiene con Pamela López, en el cual, hacen graves acusaciones en contra de la ahora influencer y empresaria.

"Ella durante un mes no paró en la casa, solo una fotito de pantalla y listo, solo para que digan que es una buena madre", se escucha decir a una de las nanas en mención sobre Pamela López. Estos audios se los hicieron llegar al futbolista peruano, quien no dudó en alcanzárselos a Andrea Llosa en medio de su entrevista.

Nanas de los hijos de Pamela López arremeten contra ella

Christian Cueva le entregó a Andrea Llosa un audio de Juanita y Erika, nana de los hijos que tiene con Pamela López. Ambas trabajan en la casa donde actualmente vive la animadora de eventos y, en el audio, relatan una mala experiencia con López, a quien acusan de no estar presente en su casa junto con sus hijos. "Anoche no ha llegado, todos estos días no llega, ahora en la mañana ha llegado con Claudia que dicen que es la psicóloga, será psicóloga del licor (...) la verdad, a ella no le interesan sus hijos", indicó una de las nanas.

Nana de los hijos de Pamela López. Foto: Captura ATV

Asimismo, revelan que debido a los malos ratos que pasarían en casa de la emprendedora, ella las habría llegado a "traumar". "Todos los días nos duele la cabeza, a ver, ella pide un psicólogo, psicólogos pedimos nosotros más bien de lo que nos ha traumado ella (Pamela López). ¿Ella qué hace? ¿Es una buena madre?", señaló Juanita, nana de los hijos de la aún esposa de Christian Cueva.

Cabe destacar que hasta el momento, Pamela López no se ha pronunciado al respecto, pero no es la primera vez que es acusada por una de las nanas. Hace unas semanas, durante su presentación en 'Amor y fuego', le hicieron escuchar un audio en el cual una de sus trabajadoras se queja de sus tratos. "Ya no la aguantamos", se escuchó en aquella oportunidad.