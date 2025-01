Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, sorprendió al público tras dar una entrevista en el programa 'Amor y fuego' este lunes 13 de enero de 2025. La trujillana no dudó en compartir detalles sobre su vida matrimonial con el mediocampista de Cienciano, revelando que las infidelidades del deportista fueron una constante en su relación y que sospecha que podría tener hijos extramatrimoniales.

Pese a las advertencias legales que habría recibido por parte del abogado de Cueva, López se mostró firme en sus declaraciones durante el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Entre las confesiones más impactantes, mencionó que le preguntó en reiteradas ocasiones a su esposo sobre la posibilidad de haber dejado embarazadas a otras mujeres, algo que él siempre negó.

Christian Cueva podría tener hijos no reconocidos según Pamela López

Durante su intervención en el programa de espectáculos, Pamela López compartió sus inquietudes respecto a la posibilidad de que Christian Cueva tenga hijos no reconocidos fuera del matrimonio. “¿Qué él haya tenido otro hijo fuera del matrimonio? Sí, sí. Se lo pregunté muchas veces. Siempre le decía, ‘por favor, no vayan a haber sorpresas'", reveló. Según la ahora animadora, cada vez que tocaba el tema, el futbolista respondía entre risas y desestimaba sus dudas. “‘Estás loca, eso no es cierto’, me decía siempre”, agregó la trujillana.

Sin embargo, Pamela López aseguró que no descartaría la aparición de sorpresas en el futuro. “Es que, definitivamente, nada de lo que dice es verdad. Siempre va a ser un mitómano (...) No me sorprendería", sentenció la influencer.

Además, la madre de los hijos del mediocampista señaló que las supuestas infidelidades de Cueva no solo incluían relaciones con mujeres fuera del círculo privado, sino también con figuras mediáticas como Chris Soifer, Rosángela Espinoza, Melissa Klug y Pamela Franco.