La relación entre Pamela López y Christian Cueva, que en su momento parecía sólida e incluso los llevó al matrimonio, terminó en una separación mediática en 2024, marcada por acusaciones de violencia física y psicológica. Ahora, la actriz de videoclips rompió su silencio en 'Amor y fuego' y expuso una serie de revelaciones sobre el futbolista, afirmando que este le juraba desconocer a Pamela Franco, pese a que mantuvo un romance en paralelo con ella el 2018.

En el mencionado programa de Willax, Pamela López no solo habló de los episodios dolorosos que vivió durante su relación, sino también de las promesas rotas y las constantes mentiras del exjugador de la selección peruana. Según López, Cueva le aseguraba "por la vida de sus hijos" no tener ningún vínculo con Franco, una afirmación que ahora queda desmentida.

Christian Cueva aseguraba no conocer a Pamela Franco, según Pamela López

Los rumores de una infidelidad por parte de Christian Cueva con Pamela Franco, mientras él estaba con Pamela López, fueron expuestos por Magaly Medina hace varios años en un informe que llamó 'Las odiosas coincidencias'. Pese a la serie de indicios que había en su contra, el popular 'Aladino' le juraba a López, su entonces pareja y esposa, que conocía a la cantante de cumbia. Esto fue revelado por la ahora animadora de eventos de cumbia en una reciente entrevista con 'Amor y fuego'.

"A mí toda la vida me negó que la conocía (a Pamela Franco), juraba por la vida de mis hijos conocerla. Juraba por la vida de sus hijos que no la conocía de ninguna forma, de que no había forma de que él podía tener algo con ella", indicó Pamela López.

Además, indicó que a inicios de este año, 'Aladino' hizo de todo para que ella lo perdonara, sin embargo, esto no prosperó. "El padre de mis hijos (Christian Cueva) estaba rehabilitándose (de una lesión) en España y yo estaba en Suiza y él estaba buscando mi perdón a toda costa. (Él quería volver) de mil maneras, por eso es que va a la iglesia y hace todo el show", acotó López.