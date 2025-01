La trujillana Pamela López fue la invitada estrella en el primer programa de ‘Amor y Fuego’ de 2025. Durante su participación, la animadora de conciertos de cumbia e influencer compartió detalles inéditos con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre sobre su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, padre de sus tres hijos.

López reveló que el jugador, desesperado por obtener su perdón tras admitir haberle sido infiel con figuras como Melissa Klug, Macarena Gastaldo y Chris Soifer, protagonizó una “locura de amor” en un intento por salvar su matrimonio.

¿Cuál fue la locura que hizo Christian Cueva para tener el perdón de Pamela López?

Pamela López reveló en ‘Amor y Fuego’ que Christian Cueva estaba completamente desesperado por obtener su perdón tras confesarle su "agenda negra" de nombres con los que habría tenido relaciones extramatrimoniales. Incapaz de saber a quién recurrir para que lo ayudara a convencerla, Cueva tuvo la idea de acudir al pastor de la iglesia cristiana a la que López asistía, para pedirle un gran favor.

"Él solo pagó un retiro espiritual (donde estaríamos Cueva y yo), lo que fue una sorpresa para mí, ya que estaba desesperado por mi perdón y no había manera de que lo perdonara. No sabía a quién acudir y decidió buscar a mi pastor", confesó la trujillana. Además, según lo dicho por 'Peluchín', una versión que López confirmó, Cueva contactó al pastor para organizar el retiro espiritual, ya que necesitaba el perdón de su esposa. Montó un escenario y pidió que lo animaran. Las imágenes terminaron filtrándose en redes sociales, donde el futbolista recibió gritos de "¡Vencedor, Vencedor!".

Christian Cueva le confirmó a Pamela López no conocer a Pamela Franco

Hace varios años, Magaly Medina destapó los rumores de una infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco, mientras el futbolista aún estaba con Pamela López, en un informe titulado "Las odiosas coincidencias". A pesar de los fuertes indicios en su contra, el conocido 'Aladino' insistió ante su esposa, López, que no conocía a la cantante de cumbia. Esta revelación fue compartida por la actual animadora de eventos de cumbia en una reciente entrevista para Amor y Fuego.

"A mí toda la vida me negó que la conocía (a Pamela Franco), juraba por la vida de mis hijos conocerla. Juraba por la vida de sus hijos, que no la conocía de ninguna forma, de que no había forma de que él podía tener algo con ella", señaló la trujillana..