El reality show 'Soltero cotizado', protagonizado por Nicola Porcella, llegó a su fin el pasado 6 de diciembre con un giro inesperado que dejó a todos los espectadores y al propio modelo peruano en shock. En un formato similar a The Bachelor, Porcella, conocido como 'El novio de México', buscaba el amor entre un grupo de candidatas. Sin embargo, la emoción del final se transformó en una amarga traición. Carolina, quien fue elegida por Nicola en el último episodio, confesó estar casada y que su participación en el programa no fue por encontrar el amor, sino para impulsar su carrera artística.

Porcella, quien había decidido dar una nueva oportunidad al amor tras su paso por la televisión mexicana, no ocultó su desilusión. En el momento en que entregó su corazón a Carolina, la mexicana reaccionó con entusiasmo, pero pronto la verdad salió a la luz. “Soy la más feliz, estoy que no me soporto”, dijo Carolina, antes de revelar su secreto: estaba casada y participó solo para crear un personaje y no por el premio económico ni el amor de Nicola. Esta revelación dejó a todos boquiabiertos y desencadenó una serie de reacciones, entre ellas las de las otras finalistas, Jeanette y Sophye, quienes acusaron a Carolina de engañar a todos.

Nicola Porcella al borde de las lágrimas al ser traicionado en 'Soltero cotizado'

Nicola Porcella, visiblemente afectado, no dudó en expresar su frustración. "Confié en ti, le mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos", declaró. La traición de Carolina le dolió no solo a él, sino también a su círculo cercano, que fue engañado por la concursante. “Jugaste, lo ganaste, yo no me jactaría de eso. Viniste a impulsar tu carrera artística engañándome", agregó, demostrando su malestar ante lo ocurrido.

Tras la sorprendente confesión, Jeanette y Sophye no ocultaron su impotencia al descubrir la falta de sinceridad de Carolina. Ambas lamentaron haber sido engañadas por la participante y criticaron su estrategia en el programa. Por su parte, Nicola, desconsolado, confesó sentirse avergonzado por haber sido víctima de la manipulación. “Una vez más, siento que se aprovecharon, no de mí, sino de la gente que amo”, expresó, en un momento de vulnerabilidad. A pesar de todo, el modelo pidió a su hijo que no dejara de confiar en el amor.