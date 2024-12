Milett Figueroa se pronunció sobre los rumores que la vinculan con un posible embarazo de Marcelo Tinelli, luego de ser vista con una pancita que despertó especulaciones. La modelo y actriz decidió aclarar la situación, tras las constantes versiones que circulan.

Se sabe que Milett Figueroa causó revuelo en las redes sociales, tras compartir una particular publicación, sin prever que los comentarios se centrarían en la posibilidad de que esté esperando un hijo de Marcelo Tinelli.

¿Bebé en camino?

A pocas horas de finalizar el 2024, aún no se han visto juntos a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, lo que aumenta aún más los rumores de una posible separación entre ambos. Sin embargo, la modelo decidió romper su silencio luego de que una usuaria en su cuenta de Instagram le cuestionara sobre la pancita que lució en su última publicación.

“¿Es pan dulce o baby?”, escribió la usuaria en la publicación de Milett Figueroa, lo que ocasionó la rápida reacción de la peruana, quien le respondió tajantemente: “Normalicemos entender que el abdomen también se inflama. Me gusta comer de todo; me cuido muy poco con la comida y disfruto mucho. Nadie me quita lo bailao”.

Milett Figueroa responde sobre su supuesto embarazo. Foto: Instagran

De esta manera, Milett Figueroa desmintió los rumores de un posible embarazo, pues incluso recibió el respaldo de varios de sus seguidores que le dejaron mensajes como: “Excelente que aclares, Milett, eres sinónimo de belleza, inteligencia y sabiduría” y “Pienso lo mismo: nunca dejaría de comer y disfrutar por lo que dirán; vivan y dejen vivir”.

¿Realmente terminaron su relación?

Recientemente, han cobrado fuerza las especulaciones sobre el posible final de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Durante la emisión del programa argentino ‘LAM’, los panelistas informaron que Tinelli, a quien Milett consideraba ‘el hombre de su vida’, viajó solo a Punta del Este para recibir el nuevo año.

Incluso, Ángel de Brito, uno de los conductores, comentó que ambos solían entrenar en el mismo gimnasio, pero Milett decidió cambiar de sede, lo que sugiere un intento de evitar encuentros. “Marcelo y Milett entrenaban juntos en un mismo lugar y Milett se cambió de sede”, confesó sobre la parejita. Además, se mencionó que la pareja tuvo una discusión durante la celebración de Navidad, lo que les impidió disfrutar de esta significativa fecha en compañía de sus seres queridos.