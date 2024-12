La eliminación de Renato Rossini Jr. en ‘Gran hermano’, ocurrida el pasado 15 de diciembre, generó un gran revuelo en las redes sociales. El joven recibió una abrumadora desaprobación del 93% del público, estableciendo un récord negativo en el reality. Este hecho fue objeto de críticas por parte de Magaly Medina.

Magaly Medina sobre Renato Rossini Jr.

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dudó en criticar la actitud que tuvo Renato Rossini Jr. en ‘Gran hermano’, lo que provocó que fuera el segundo eliminado del reality de convivencia. Por ello, la conductora señaló que el modelo no logró ganarse el cariño del público. “Nadie lo soportaba. 93% de antipatía. Ya le hace la competencia a Dina Boluarte”, señaló la conductora sobre el joven.

Asimismo, Magaly Medina no pudo contener su risa al comentar sobre la actitud de Renato Rossini Jr. en el reality argentino, destacando cómo su comportamiento le ha valido el rechazo del público argentino.

“Gracias totales, dice al irse. Él seguro pensaba que lo estaban premiando. Es tan de corto entendimiento, el muchacho, que pensaba que tener 93% en contra, de animadversión, era todo un récord entre los ‘Gran hermano’ del mundo”, añadió con sarcasmo.

Magaly Medina minimiza la carrera de Renato Rossini Jr.

Cabe señalar que la periodista realizó un análisis sobre la trayectoria de Renato Rossini Jr. en el programa, destacando que en Perú no ha alcanzado notoriedad por algún logro significativo: “Este chico resultó cara bonita, pero bastante hueco. Acá no era conocido para nada, hijo de Renato Rossini, pero solo lo vimos haciendo TikToks. Todo el día en el gimnasio. Ni siquiera era un influencer que la gente siguiera”.

Por otro lado, Magaly Medina subrayó que Renato Rossini Jr. no logró conectar con el público argentino, a pesar de sus esfuerzos por captar la atención de la audiencia.

“Se hizo una fama en Argentina, no solo de desubicado, sino fama de arrogante; dicen que era más arrogante que los propios argentinos. No parecía peruano. Aquí realmente lo sacamos porque es un chiste, una caricatura. Debieron mandar a alguien con un poquito más de cerebrito. Que no siempre, a veces, una bonita cara va acompañada de intelecto, lamentablemente”, concluyó con cierto sarcasmo.