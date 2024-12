Tras su particular ingreso al reality ‘Gran hermano’, Renato Rossini Jr. continúa envuelto en controversias dentro del programa, pues recientemente lo han acusado de acosar a varias de sus compañeras, quienes han manifestado su descontento con su comportamiento.



¿Qué pasó con Renato Rossini Jr.?



A pocas horas de una nueva eliminación, Renato Rossini Jr. continúa generando controversia en el reality argentino ‘Gran hermano’. A pesar de su breve estancia en el programa, el peruano ha sido señalado por sus compañeras, quienes lo acusan de acosarlas. La situación ha sido expuesta por el tiktoker Ric La Torre, quien ha compartido detalles sobre los incidentes que han tenido lugar en la casa.

“¿Te está acosando todo el tiempo? Es muy cargoso”, fue lo que mencionó la participante Sandra Priore. “Me dice ‘cerrá los ojos’ y yo (hace el movimiento de retroceder) Nooo”, relató otra de las participantes.



Según lo que detalló el tiktoker Ric La Torre, Renato Rossini Jr. habría incomodado a las demás participantes: “Al parecer, las compañeras de Renato no están cómodas con las actitudes... él es muy coqueto, suele abrazarlas y, en ocasiones, darles besos, y eso ha hecho que no lo vean con buenos ojos”.

Renato Rossini Jr. se defiende tras acusaciones



Por su lado, Renato Rossini Jr. desmintió las acusaciones en su contra, asegurando que son completamente falsas y que nunca ha acosado a nadie. Además, solicitó de manera directa al canal argentino que lo respalde públicamente en esta situación.

“Dije: ‘me tengo que defender’. Me tengo que defender, me están viendo mis viejos, mis hermanas. Yo jamás he acosado. ¿Tú crees que ella se hubiera retractado? Quise escuchar por qué ella pensaba que era una mala persona. Yo considero que Telefe debe salir a defenderme”, se le escucha decir al joven peruano.

Asimismo, Ric La Torre ha revelado en su video que Renato Rossini Jr. no pudo contener su emoción y derramó lágrimas al enfrentar una seria acusación en su contra. Este momento de vulnerabilidad ha captado la atención de los medios argentinos. “Terminó llorando y se defiende”, sentenció el tiktoker.