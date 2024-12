El cantante canadiense Shawn Mendes regresa al Perú para brindar un espectacular concierto en Lima, como parte de su gira ‘Solo para Amigos y Familia’. El artista, reconocido mundialmente por éxitos como ‘There's Nothing Holdin' Me Back’, ‘Treat You Better’, ‘Señorita’ y ‘Wonder’, vuelve a suelo peruano después de seis años para deleitar a sus fanáticos con un espectáculo lleno de sus mejores canciones.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Shawn Mendes?

Shawn Mendes, quien había cancelado su gira para velar por su salud mental, regresa a Perú con un esperado concierto programado para el 1 de abril de 2025 en el Costa 21 de San Miguel. La última vez que el artista canadiense se presentó en el país fue el 14 de diciembre de 2019 en el Jockey Club, como parte de su gira ‘Shawn Mendes: The Tour’. En redes se publicó un video de intriga de su retorno.

¿Cuándo será la preventa para el show de Shawn Mendes?

La preventa de entradas estará disponible a través de Teleticket a partir del martes 17 de diciembre a las 10:00 a.m., ofreciendo hasta un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Interbank.

El regreso de Shawn Mendes a la música

La gira ‘Solo para Amigos y Familia’ marca el retorno del cantante a los escenarios tras una pausa en su carrera. Este regreso coincide con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado ‘Shawn’, el cual debutó el 18 de octubre de 2024. Dos sencillos promocionales, ‘Why Why Why’ y ‘Isn't That Enough’, se estrenaron el 8 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños del intérprete.

En sus propias palabras, Mendes expresó: "La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo". Asimismo, agradeció a sus fanáticos por el apoyo, la paciencia y el cariño demostrado durante su proceso de recuperación.

¿Cómo se hizo conocido Shawn Mendes?

Shawn Mendes comenzó su carrera publicando videos cortos de seis segundos en la plataforma Vine. Allí, compartía covers de canciones populares, como "As Long As You Love Me" de Justin Bieber, que rápidamente llamaron la atención gracias a su voz poderosa y carismática interpretación. Su habilidad para conectar con la audiencia y viralizar su contenido lo posicionó como un fenómeno en las redes sociales.