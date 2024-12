La destacada comediante peruana Lucy Bacigalupo, conocida por su participación en programas como ‘Risas y salsa’, se encuentra en una situación crítica tras someterse a una cirugía de columna en el Hospital Rebagliatti. Enfrentando serias complicaciones, la artista ha solicitado respuestas sobre su estado de salud y el manejo de su tratamiento.



En una entrevista con el programa de Magaly Medina, la actriz Lucy Bacigalupo expuso las dificultades que ha enfrentado a raíz de una negligencia médica. Según sus declaraciones, esta situación ha agravado su estado de salud, provocándole intensos dolores y limitando su capacidad para llevar una vida cotidiana normal.

¿Qué pasó con Lucy Bacigalupo?



Inicialmente, Lucy Bacigalupo compartió su experiencia sobre cómo en octubre se internó en el hospital con la esperanza de resolver sus problemas de salud, tras años de padecimientos a causa de una estenosis espinal, pero su situación tomó un rumbo inesperado. Luego de 5 días de la operación, su salud empeoró.



“La camilla se rompió y mi cuerpo fue al suelo. Sentí un dolor horrible, especialmente en el costado izquierdo, justo donde me habían operado. Me acuerdo claramente del momento; fue aterrador”, expresó entre lágrimas, reflejando la angustia que vivió en ese momento.

Lucy Bacigalupo denuncia negligencia médica tras operación en el Hospital Rebagliatti. Foto: Magaly TV, La Firme

Debido a la caída, Lucy Bacigalupo enfrentó diversas complicaciones que la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente por segunda vez el 6 de noviembre.



“Me dijeron que tenía una fístula abierta y me operaron nuevamente, pero los problemas no terminaron ahí. Los médicos no me daban respuestas claras sobre lo que sucedía con mi salud. No me decían nada, solo hablaban entre ellos, y yo no entendía qué estaba pasando”, añadió al respecto.

La complicada situación de Lucy Bacigalupo



La intervención quirúrgica no solo fracasó en solucionar su problema, sino que, además, las complicaciones persisten, afectando su bienestar y calidad de vida.



“Estuve tomando pastillas para el dolor y para poder dormir, pero los días se me han hecho interminables. He perdido más de 5 kilos debido a la depresión y la frustración, y no sé hasta cuándo voy a estar así”, mencionó Lucy Bacigalupo.

Tras recibir el alta médica, Lucy Bacigalupo volvió a su residencia en Punta Callao, anhelando una rápida recuperación. Sin embargo, los inconvenientes continuaron afectando su bienestar, por lo que manifestó su descontento y sufrimiento ante la ausencia de respuestas y el trato que ha recibido.

“Todavía no puedo caminar bien. Me tengo que agarrar de la silla para levantarme, y aunque puedo estar de pie, no tengo fuerzas en las piernas. El dolor es constante. Lo que más me duele es la negligencia. No me explican nada, y cuando lo hacen, es de manera vaga. Yo solo quiero saber qué está pasando con mi salud, necesito respuestas claras y, sobre todo, quiero que los responsables de mi situación se hagan cargo”, sentenció.