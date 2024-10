Un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales muestra a Francisca Aronsson, la joven actriz de ‘Pituca sin Lucas’ y varias producciones internacionales, comportarse de manera 'malcriada' con la periodista Andrea Llosa durante una entrevista para su podcast en YouTube.

Las imágenes sorprendieron a los usuarios, ya que no esperaban que la actriz de 18 años le hablara de manera tan poco educada a la experimentada conductora de programas como ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’. La actitud de Aronsson generó miles de comentarios, con muchos preguntándose qué pasó realmente.

Francisca Aronsson a Andrea Llosa: “¿Qué te importa?”

En el clip, que ya es viral en redes sociales, Andrea Llosa tenía a Francisca Aronsson como invitada en su podcast de YouTube, 'La Capilla'. Durante la entrevista, la periodista le preguntó “cómo estaba”, a lo que la actriz respondió con un tono agresivo: "¿Qué te importa?", dejando a la entrevistadora en shock. La situación empeoró con las respuestas poco educadas que Aronsson continuó dando: "Es mi trabajo estar aquí, no puedo faltar, no he comido (...) Ay, no sé, Andrea, qué necesidad".

La reacción de Andrea Llosa no se hizo esperar, y le respondió: “Me parece que estás de mal humor, ¿por qué me hablas así? (...) Te veo un poco arisca, siempre has sido dulce”. Las imágenes generaron revuelo en TikTok, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la actitud de la joven actriz, conocida por su amabilidad.

Andrea Llosa entrevistó a Francisca Aronsson. Foto: YouTube.

¿Qué se esconde detrás de la entrevista de Andrea Llosa a Francisca Aronsson?

El polémico video de Francisca Aronsson mostrando un comportamiento agresivo hacia Andrea Llosa durante una entrevista para su podcast de YouTube finalmente fue aclarado: todo se trató de una broma planeada. Según se reveló más adelante, la misma presentadora de ATV le pidió a la joven actriz que simulara un comportamiento "malcriado" como parte de una dinámica para generar un momento inesperado y entretenido en el episodio.

La estrategia cumplió con su objetivo de crear sorpresa y risas, aunque no todos los usuarios se dieron cuenta de que era parte de un acto. Muchos espectadores quedaron confundidos, creyendo que la situación era real. Sin embargo, tras la aclaración, quedó claro que el comportamiento de Aronsson fue simplemente parte del guion.

Todo fue parte de una broma entre Andrea Llosa y Francisca Aronsson. Foto: YouTube.

Francisca Aronsson y la vez que casi protagoniza película de Marvel

En marzo de este año, Francisca Aronsson sorprendió a todos al revelar que audicionó para un papel en una película de Marvel. La actriz peruana explicó que estuvo muy cerca de formar parte del proyecto y que incluso le pidieron reservar fechas para un posible viaje si avanzaba en el proceso de selección. A pesar de sus esperanzas, el papel finalmente no fue para ella.

“Fue todo en inglés y era para Doctor Strange. No sé si la conoces, pero hay un personaje llamado América Chávez (…) Hice el casting, mi agencia lo envió y me pidieron que separara fechas para el rodaje”, comentó Aronsson, detallando el emocionante momento.

Sin embargo, al hablar con su representante, se dio cuenta de que el personaje de América Chávez requería una actriz de tez morena. “Lamentablemente, soy de tez blanca, y el personaje es una chica morena”, reconoció la actriz, asumiendo que esta fue la razón por la que no obtuvo el papel.

Desde temprana edad, Francisca Aronsson ha participado en diversas producciones nacionales. Desde años atrás viene dando con éxito su internacionalización. Foto: Instagram.

¿En qué país europeo nació Francisca Aronsson?

Francisca Anette Aronsson Grande nació el 12 de junio de 2006 en Gotemburgo, Suecia, pero ha logrado gran reconocimiento en Perú, país donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. La joven actriz, conocida por sus papeles en cine y televisión, tiene una interesante mezcla cultural, ya que posee doble nacionalidad: sueca por parte de su padre, Christian Aronsson, y peruana por parte de su madre, Mirtha Grande. “Mi mamá es peruana y mi papá es sueco”, comentó Francisca en una entrevista, resaltando su herencia bicultural.

Desde sus primeros años, Francisca ha estado inmersa en una diversidad de culturas, lo que le ha permitido desenvolverse con soltura en distintos idiomas y escenarios. Este origen multicultural ha sido una ventaja clave en su carrera, permitiéndole explorar diferentes oportunidades en el mundo del entretenimiento. Su madre, Mirtha Grande, ha sido una figura crucial en su desarrollo artístico, ejerciendo como su representante y guiándola desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación.