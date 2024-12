¿Qué le pasó a Jamie Foxx? El actor revela después de 2 años la enfermedad por la que estuvo a punto de morir

Jamie Foxx, el reconocido actor y cantante estadounidense, compartió recientemente detalles sobre un momento crítico en su vida que lo mantuvo al borde de la muerte. Dos años después del suceso, Foxx decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre lo que vivió. Además, en Netflix, brindó demostró su fortaleza y el proceso de recuperación que enfrentó tras esa experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

En un emotivo relato, el ganador del Óscar, reflexionó profundamente sobre su salud y las personas que lo ayudaron para volver al cine. El actor de 56 años sorprendió a todos sus fanáticos, tras estrenar 'What Had Happended Was' en Netflix. El manejo en el escenario, el realismo y la impactante revelación en el monólogo lograron que sea nominado a los importantes Globos de Oro 2025 en la categoría Mejor Actuación en Comedia Stand-Up. Sin duda, un regreso triunfal.

Foxx es el ganador del Oscar por mejor película y actuación | Foto: CNN

¿Qué pasó a Jamie Foxx y por qué estuvo a punto de morir en Estados Unidos?

El actor de Django contó el origen de su odisea: "El 11 de abril, tenía un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hija una aspirina. Me di cuenta rápidamente de que cuando tienes una emergencia médica, tus hijos no saben qué demonios hacer. Lamentablemente, antes de tomar a medicina no sé qué me pasó y me desmayé e incluso desperté 3 semanas después"

Por este motivo, su hermana se asustó y se lo llevó en su carro al hospital Piedmont de Atlanta. Los médicos confirmaron que se trataba de un cuadro severo de hemorragia cerebral y de no operarse lo antes posible podía morir por el derrame cerebral.

¿Cuándo despertó Foxx en el hospital de Estados Unidos?

El intérprete 'Electro', en Spiderman 2, despertó el 4 de mayo y estuvo bastante tiempo sentado en una silla de ruedas en un centro de rehabilitación. Por ende, quedó sorprendido al ver su situación. "No podía limpiarme el trasero", recordó. "Lo perdí todo, pero lo único que pude conservar fue mi sentido del humor. Si podía seguir siendo gracioso, podría seguir vivo", continuó.

Foxx se ocultó de la prensa y de los medios de comunicación, algo que consiguió con el apoyo de su hija y de su hermana. "No querían que me vieran en esas condiciones y por eso me alejé del cine durante un tiempo", confesó luego de dos años.

Jamie Foxx comparó al diablo con Diddy

El experimentado actor, fiel a su estilo, aprovechó su regreso a la pantalla para mandar algunas indirectas. "M***, ¿me estoy yendo al lugar equivocado en este lugar?", se cuestionó en ese momento. "Miré al final del túnel y me pareció ver al diablo y me dije: '¡Venga ya! ¿O acaso se trata de Diddy?", enfatizó el cómico sobre el caso Diddy.

Además, aclaró que el rapero no tuvo nada que ver con su hospitalización y negó su presencia en las polémicas fiestas de Diddy. "Solamente asistí un par de veces, eran aburridas y por eso me iba temprano", comentó el actor de 56 años.