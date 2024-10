En la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme' el 9 de octubre, la conductora Magaly Medina lanzó duras críticas contra Greissy Ortega, hermana de la cantante Milena Zárate. Debemos recordar que la colombiana fue desalojada de la habitación que alquilaba en Lince junto a su pareja, Randol Pastor, y sus tres hijos, debido a que no cumplió con los pagos de alquiler de los meses de septiembre y octubre.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Greissy Ortega?

Según el informe presentado en el programa 'Magaly TV, la firme', el alquiler de la habitación era de 700 soles mensuales, y el acuerdo establecía que debía pagarse por adelantado. Al no cumplir con estos términos, la familia de Greissy Ortega, sus hijos, y su pareja Randol Pastor fue desalojada. El caso generó polémica, y Medina no dudó en cuestionar la situación y las decisiones de la colombiana, quien ha sido protagonista de otros incidentes mediáticos.

Uno de los aspectos que más molestó a la 'Urraca' fue la manera en que Greissy Ortega manejó la situación del desalojo. En lugar de buscar una solución discreta, decidió llevar cámaras de televisión a una clínica, alegando problemas de salud. Para Magaly Medina, esto fue una táctica de la hermana de Milena Zárate para atraer la atención mediática y victimizarse, algo que, según la conductora, ha hecho en numerosas ocasiones.

“Se fue a una clínica con cámaras siguiéndola porque lo único que aprendió en la vida es a victimizarse. Lo hizo todo para las cámaras. Todo lo que dice es una mentira y si le muestras imágenes, se le encara, todo lo que sabe es llorar y patalear”, expresó.

Un punto de mayor controversia surgió cuando, tras el desalojo, Greissy Ortega afirmó que tenía 10,000 soles en su habitación, dinero que no pudo recuperar tras su expulsión del inmueble. Ante esta afirmación, Magaly lanzó un ácido cuestionamiento sobre la veracidad de dicha afirmación. “Si tienes 10,000 soles, ¿por qué no le pagaste el alquiler de 700 soles? ¿Por qué estás haciendo que te boten? Si tienes 10,000 soles, no expones a tus hijos a que los boten”, preguntó.

Greissy Ortega muestra como vive en la casa de los padres de Randol Pastor

A través de sus historias en Instagram, Greissy Ortega informó a sus seguidores que, tras el desalojo sufrido junto a los hijos de su expareja, ha encontrado un nuevo hogar en la casa de los padres de su actual pareja, Randol Pastor. La exbailarina colombiana aprovechó para agradecer y lanzó algunos mensajes que parecieron ser indirectas hacia quienes la criticaron. “Cuando digo 'SOY BENDECIDA' no me refiero al dinero ni a bienes materiales, sino a situaciones que fueron enviadas para destruirme y ni siquiera tocaron mi alma”, expresó.

Greissy Ortega también compartió una foto con sus hijos, acompañada del mensaje: “Mientras otros hablan, somos felices en familia”, mencionando que está en la casa de sus suegros. Además, publicó otra imagen sonriente con la frase: “La burla no dura mucho; todo aquel que se divierte con la caída ajena, mañana gatea”.

Greissy Ortega le contestó a todos sus críticos. Foto: Greissy Ortega/Instagram.

¿Qué dijo Randol Pastor ante las críticas de no ayudar a Greissy tras ser desalojada?

Después de enterarse de las críticas hacia su pareja Randol Pastor por no brindarle ayuda tras el desalojo con sus hijos, Greissy Ortega reaccionó compartiendo una publicación de él en sus redes sociales. En dicho mensaje, el hermano menor de Alisson Pastor reafirma su apoyo incondicional hacia Greissy, enfatizando que lo único que le importa es el bienestar de ella y sus hijos, sin prestar atención a las opiniones de los demás sobre sus acciones.

“Siempre tendrás mi apoyo, no necesito demostrarle a nadie más las cosas que hago por ti y tus hijitos, con verlos felices me siento satisfecho.”, escribió el modelo.

Randol Pastor demostró darle su apoyo a su novia Greissy Ortega. Foto: Instagram.

Resumen: Magaly Medina lanza duros comentarios contra Greissy Ortega