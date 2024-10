Greissy Ortega, la hermana de Milena Zárate, está atravesando un momento difícil tras ser desalojada de la vivienda que alquilaba en el distrito de Lince. Según el programa de Magaly Medina, el propietario de la habitación decidió cambiar la cerradura debido a una deuda de dos meses de alquiler, dejando a la extranjera, su pareja Randol Pastor, y sus hijos fruto de su relación con Ítalo Villaseca, sin acceso al lugar y sin un lugar en donde pasar la noche.

A pesar de la complicada situación, la hermana de Milena Zárate recibió el apoyo de los padres de su novio y de Alisson Pastor, lo cual presumió en sus redes sociales. Además, arremetió contra sus críticos, quienes, según ella, se "alegraron" de verla en esa situación.

Greissy Ortega muestra como vive en la casa de los padres de Randol Pastor

A través de sus historias en Instagram, Greissy Ortega compartió con sus seguidores que, tras el desalojo que sufrió junto a los hijos de su expareja, ha encontrado un nuevo hogar: la casa de los padres de su novio, Randol Pastor. La exbailarina colombiana aprovechó para expresar su gratitud y lanzó algunos mensajes que parecieron ser indirectas, posiblemente dirigidas a quienes criticaron su situación.

“Cuando dijo 'SOY BENDECIDA' no me refiero al dinero, ni a cosas materiales. Me refiero a situaciones que fueron enviadas para destruirme, ni siquiera tocaron mi alma”, compartió.

Asimismo, publicó una foto donde aparece con sus hijos, acompañada del mensaje: “Mientras otros hablan, somos felices en familia”, mencionando también que se encuentra en la casa de sus suegros. También compartió otra imagen en la que luce sonriente, con la frase: "La burla no dura mucho; todo aquel que se divierte con la caída ajena, mañana gatea", aseguró.

Greissy Ortega le contestó a todos sus críticos. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Randol Pastor ante las críticas de no ayudar a Greissy tras ser desalojada?

Greissy Ortega, tras enterarse de las críticas hacia su pareja Randol Pastor por no ayudarla tras el desalojo con sus hijos, reaccionó compartiendo una publicación de él en sus redes sociales, en la que expresa su respaldo incondicional hacia ella. En el mensaje, el hermano menor de Alisson Pastor reafirma su compromiso y apoyo, subrayando que no le preocupa lo que otros puedan opinar sobre sus acciones, sino el bienestar de Greissy y sus hijos.

“Siempre tendrás mi apoyo, no necesito demostrarle a nadie más las cosas que hago por ti y tus hijitos, con verlos felices me siento satisfecho.”, escribió el modelo.

Randol Pastor demostró darle su apoyo a su novia Greissy Ortega. Foto: Instagram.

¿Qué pasó con Greissy Ortega y por qué fue desalojada?

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, fue acusada de no pagar dos meses de alquiler de la habitación que rentaba en Lince. El dueño del lugar, Maycol Cayllahua, recurrió al programa 'Magaly TV: la firme' para denunciar la deuda.

Al ser confrontada, la colombiana se mostró muy molesta y llamó a la policía, alegando que la exposición mediática estaba afectando la privacidad de sus hijos. Aunque Cayllahua afirmaba que ella le debía el arriendo, Greissy negó rotundamente la deuda, afirmando que no debía nada y pidiendo que se retiraran por respeto a sus hijos.

“Yo no debo nada, estás perdiendo tu tiempo. En serio, tú no sabes nada, entonces mejor retírate. Estoy con mis hijos y no van a venir a hacerme esas cosas delante de mis hijos. ¿Qué pasa?”, expresó.