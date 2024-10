El 8 de octubre, el programa 'Magaly TV, la firme' emitió imágenes exclusivas que documentan el desalojo de la colombiana Greissy Ortega de su habitación en Lince, un evento que ha captado la atención del público y generado numerosas reacciones en redes sociales. Durante la transmisión, se mostraron escenas del momento en que Ortega es desalojada, lo que desató críticas hacia su pareja, Randol Pastor, por no intervenir para ayudarla.

¿Qué dijo Randol Pastor sobre el desalojo de su pareja Greissy Ortega y sus hijos?

En respuesta a las críticas en redes sociales, Randol Pastor utilizó sus propias plataformas para expresar su apoyo hacia Greissy Ortega y sus hijos. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, afirmó: "Siempre tendrás mi apoyo, no necesito demostrarle a nadie más las cosas que hago por ti y tus hijitos. Con verlos felices, con eso me siento satisfecho". La publicación iba acompañada de una fotografía de ambos, además de un hashtag que decía "Para los mal sapos".

¿Qué pasó con Greissy Ortega y Randol Pastor?

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, enfrenta acusaciones por no haber pagado dos meses de alquiler de una habitación en Lince. El propietario, Maycol Cayllahua, acudió al programa 'Magaly TV, la firme' para denunciar a la hermana de Milena Zárate por esta deuda. Al ser confrontada por el monto pendiente, la joven expresó su descontento y llamó a la Policía Nacional, argumentando que el propietario estaba vulnerando su privacidad al hacer público el caso en los medios de comunicación.

"El señor invadió la privacidad de mis hijos, trajo a la prensa hasta mi cuarto. Tengo tres menores de edad y eso no está bien porque es su privacidad", explicó Ortega a los agentes policiales. Además, rechazó las acusaciones de deuda, afirmando: "Yo no debo nada, estás perdiendo tu tiempo… no van a hacerme esas cosas delante de mis hijos".

Resumen: Randol Pastor rompe su silencio sobre el desalojo de Greissy Ortega y sus hijos