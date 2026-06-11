Canal 4 EN VIVO | Mira AQUÍ América TV y sigue minuto a minuto el México vs. Sudáfrica

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias EN VIVO a través de América Televisión desde las 2:00 p. m. (hora peruana). | Foto: IA

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México y Sudáfrica se enfrentan hoy martes en el arranque del Mundial 2026. El combinado mexicano buscará imponer su jerarquía ante una selección sudafricana que llega con la intención de sorprender y demostrar su crecimiento futbolístico por el Grupo A. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro EN VIVO a través de América Televisión desde las 2:00 p. m. (hora peruana), en una transmisión que permitirá disfrutar cada jugada, goles y momentos clave de este compromiso.