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México vs Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026
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Keiko y Roberto Sánchez protagonizan el final más ajustado de la historia | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

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Canal 4 EN VIVO | Mira AQUÍ América TV y sigue minuto a minuto el México vs. Sudáfrica

México y Sudáfrica debutan hoy en el Mundial 2026, en un enfrentamiento tenso por el Grupo A que podrás seguir vía América TV (canal 4).

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias EN VIVO a través de América Televisión desde las 2:00 p. m. (hora peruana).
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias EN VIVO a través de América Televisión desde las 2:00 p. m. (hora peruana). | Foto: IA
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México y Sudáfrica se enfrentan hoy martes en el arranque del Mundial 2026. El combinado mexicano buscará imponer su jerarquía ante una selección sudafricana que llega con la intención de sorprender y demostrar su crecimiento futbolístico por el Grupo A. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro EN VIVO a través de América Televisión desde las 2:00 p. m. (hora peruana), en una transmisión que permitirá disfrutar cada jugada, goles y momentos clave de este compromiso.

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