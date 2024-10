Johanna San Miguel regresó a 'Esto es Guerra' el 9 de octubre para liderar al equipo de los 'Combatientes', generando una gran expectativa entre los seguidores del popular reality show peruano. Tras una ausencia de varios meses, la actriz y presentadora vuelve a la pantalla chica en medio de una controversia con Katia Palma, quien había asumido su puesto temporalmente.

En su regreso, Johanna San Miguel no dudó en dirigirse a Katia Palma con un tono desafiante, destacando las diferencias entre ambas y dejando claro que, aunque comparten el mismo estudio, hay niveles en la conducción. Además, Johanna aprovechó para aclarar ciertos comentarios de María Pía Copello, generando aún más revuelo en el programa.

Johanna San Miguel arremete contra Katia Palma: "Hay niveles"

La popular 'mamá leona', conocida por su enérgica presencia y su firme liderazgo, se reincorporó al reality show para tomar las riendas del equipo de los 'Combatientes'. Esta vez, su regreso no solo marcó un nuevo comienzo para el equipo 'rojiverde', sino también un momento de tensión con Katia Palma, quien había sido la conductora durante su ausencia.

En su primera intervención, Johanna San Miguel se dirigió directamente a Katia Palma con una frase que dejó a muchos en shock: "Muy bien, estamos en el mismo estudio, pero escúchame bien, hay niveles y tú lo sabes perfectamente". Esta declaración provocó una respuesta humorística por parte de Palma, quien comentó sobre la diferencia de altura entre ambas, al pasar su mano sobre la cabeza de Johanna.

Johanna San Miguel le responde a Maria Pía Copello

Pero el enfrentamiento no quedó solo entre Johanna San Miguel y Katia Palma. La conductora también tuvo palabras para María Pía Copello, quien anteriormente había sugerido que Katia Palma estaba en 'EEG' gracias a su renuncia. "A mí me sorprendió mucho escuchar a María Pía, popular acaparadora de todo, decir que ella prácticamente te había dejado el puesto. Ella está súper equivocada. Tú no dejas el puesto, la que dejó el puesto fui yo", afirmó Johanna.

Esta aclaración fue importante para Johanna, quien quiso dejar claro que su salida de EEG no fue definitiva, sino una pausa necesaria. Durante una entrevista con América Espectáculos, Johanna explicó las razones detrás de su alejamiento temporal: “No es que me estoy yendo a otro programa de televisión, no es que me esté yendo a otra cosa, no es que esté mal de salud, no va por ahí. Es simplemente una para necesaria, quiero estar con mi familia”.

