“Cosquillita”: la respuesta de Residente a la tiradera de Cosculluela

No se guardó nada. Luego de que días atrás Cosculluella lanzara “René renuncia”, una canción en la cual arremetía contra el músico René Pérez, este último decidió responder con una de las famosas tiraderas, cuya popularidad se vio en alza tras la polémica surgida entre el propio Pérez y J Balvin.

Bajo el titulo de “Cosquillita”, en burla al sobrenombre del reggaetonero rival, Residente le dedicó sendos versos, en los cuales calificó al mismo de falso y de no ser el tipo de barrio y abajo que proclama en sus letras.

“Un tipo con delirio de maleante marginado, criado en campos de golf, con los cachetes rosados, una vida sin picada de mosquito, quien c... en el caserío jugaba tenis desde chamaquito. Este bobolón no sabe lo que es un apagón, no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón, no sabe lo que es no tener ni pa gasolina, no sabe lo que es trabajar a 4,25 sin propina”, reza la tiradera de Residente.

El artista urbano se había mostrado desafiante frente a Residente. Foto: Instagram/Cosculluella

“Hoy le doy tan duro a este grillo que después de esta su familia se va a cambiar el apellido. Yo esto me lo he ganado porque soy un gallo castao, lo mío fue sudado, lo tuyo heredado, tú te metiste en esta tiradera porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera”, sentencia líneas después.

La canción, que ya acumula 2 millones de visitas en YouTube ha encendido los ánimos de los admiradores de Residente, quienes están a la expectativa de una nueva respuesta de Cosculluela. ¿Qué irá a responder? Pronto se sabrá.

La rivalidad entre Residente y Cosculluela

Aunque la polémica entre ambos músicos se vio encendida a raíz de los comentarios homofóbicos de Cosculluela sobre el beso entre Tokischa y Villano Antillano, en realidad la rivalidad data del año 2014, cuando Residente le dedicó el tema “Adentro”, respecto al cual no admitió hasta 2020 que iba dirigido a Coscu.

No fue sino que hasta que Residente publicó una foto en Instagram junto a Tokischa, en respaldo a la cantante, que Cosculluela decidió dedicarle una tiradera, en la que lo criticó por sus posturas y sus rencillas con otros artistas del medio.