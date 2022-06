¿Qué fue de Paolo Goya, el popular ‘Hiro’ de “Al fondo hay sitio”?

En la quinta temporada de la serie “Al fondo hay sitio”, ingresó al barrio de Las Lomas ‘Hiro’, un multifacético mayordomo de origen japonés que se robó el corazón de los Maldini. El actor Paolo Goya es quien da vida al curioso personaje, y ahora estará de vuelta en la novena temporada.

En el lapso de poco más de cinco años que la producción de América TV estuvo fuera del aire, los actores estuvieron enfocados en diferentes proyectos o decidieron radicar en otros países, este fue el caso del actor Paolo Goya, quien atravesó miles de kilómetros para regresar a Perú y participar en la serie que le cambió la vida.

¿Por qué ‘Hiro’ dejó “Al fondo hay sitio”?

‘Hiro’ había llegado a la vida de la familia Maldini para reemplazar al querido ‘Peter’ (Adolfo Chuiman), pero al final trabajaron juntos y con Monserrat. Sin embargo, en la octava temporada, el mayordomo decidió dar un paso al costado.

Resulta que ‘Hiro’ se enteró de que los Maldini habían hecho una alianza comercial con un mafioso llamado ‘Angel Gaviria’ (Julián Legaspi), por ello decidió renunciar al considerar que sus empleadores ya no eran una familia “honorable”.

Paolo Goya daba vida a "Hiro" en la serie "Al fondo hay sitio". Foto: Captura América TV

Paolo Goya tras el fin de “Al fondo hay sitio”

El actor Paolo Goya tiene raíces orientales al ser hijo de japoneses nacidos en la ciudad de Okinawa, lugar que describe como un “verdadero paraíso natural”. Tras finalizar la octava temporada de “Al fondo hay sitio”, dejó de generar contenido en sus redes sociales. Sus inicios en la actuación se dieron con las recordadas series “La rica Vicky” y “Así es la vida”. Sin embargo, también estudió la carrera de Publicidad y Diseño gráfico, la cual ejerció principalmente.

Mantiene en privado su vida personal, aunque uno de los detalles que reveló fue que intentó dejar la carne para ser vegetariano por un tema espiritual. Asimismo, es una persona que ama viajar y conocer destinos turísticos rodeados de la madre naturaleza.

En su cuenta de Instagram se pueden ver algunos de los puntos que ha visitado. Varios de ellos se ubican en la selva peruana.

El actor Paolo Goya regresa en la novena temporada de "Al fondo hay sitio". Foto: Paolo Goya/Instagram

No le fue fácil encontrar papeles por ser nikkei

Como se mencionó líneas arriba, el actor y publicista Paolo Goya es de raíces asiáticas al tener familia en la ciudad de Okinawa, convirtiéndolo en parte de la comunidad nikkei, a la que pertenecen todos los emigrantes japoneses y sus descendientes. Esto le dificultó encontrar papeles en el mundo escénico peruano, así lo mencionó en una entrevista para el canal de YouTube Watshoitv.

“Es una desventaja, por ejemplo, el conseguir papeles. Esta es la primera vez que hago de japonés porque me ha tocado de chino, hasta de alemán he hecho , pero este ha sido divertido y muy coincidente porque de repente me fui a Okinawa y aprendí un poco más de japonés, aprendí cómo los japoneses hablarían el español, medio mascado como habla ‘Hiro’ y así estuve más preparado para interpretar a mi personaje”, expresó.

¿Cómo se enteró del regreso de “Al fondo hay sitio”?

En una entrevista con “Estás en todas”, la reportera Ximena Dávila le preguntó al actor Paolo Goya dónde estaba cuando se enteró del regreso de “Al fondo hay sitio”.

“Yo estaba fuera, estaba en Tailandia. Ya había escuchado que la serie iba a volver. Me sorprendió que me contactaran. Al principio la pensé mucho porque por allá es un paraíso, pero al final todo muy bonito. Es regresar a la diversión absoluta”, contestó.

Paolo Goya revela que no le gustó el final de ‘Hiro’ en “AFHS”

El actor también comentó que sintió un sinsabor sobre el final de su personaje en la serie de América TV, por ello guarda la ilusión de que en esta novena temporada la historia de ‘Hiro’ continuará.

“‘Hiro’ no tuvo su final, su historia ahí quedó y eso me alegra porque quizás ahora se pueda resarcir eso. Vamos a ver qué pasa”, agregó Paolo Goya, y precisó que sus escenas favoritas fueron las que hizo al lado de Melania Urbina, quien dio vida a ‘Monserrat Chafloque’, su amor platónico en la ficción.

'Hiro' en la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". Foto: composición LR/ captura de América TV/ captura de Twitter

Asimismo, Paolo Goya contó por qué le divertía tanto interpretar a su personaje. “Muchas escenas de ‘Hiro’ eran también cuando hacía sus cosas locas, como era un samurái, un ninja, un itamae; hacía de todo, entonces era muy gracioso”, finalizó.