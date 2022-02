Andrés Hurtado da positivo por tercera vez: “Es un caso rarísimo en el mundo”

Andrés Hurtado reveló que fue diagnosticado con la COVID-19 por tercera vez, e incluso, mostró los resultados positivos de su prueba durante su programa Sábado con Andrés, sorprendiendo a los televidentes.

“Tengo tres COVID. Es el COVID que me dio en Estados Unidos, recién. Salí positivo, una noticia que puede sorprender al Perú y al mundo”, señaló sorprendido por este acontecimiento. “¿Cómo es posible que un ser humano tenga tres COVID? Mis primeros dos COVID fue cuando no existía las vacunas y el tercero fue este”, finalizó.

Asimismo, el conductor mencionó que a los doctores también les pareció extraño el resultado luego de contarles que ya había dado positivo en dos oportunidades y afirmó que su caso es uno de los más raros del mundo. “Yo soy la prueba fehaciente de tres COVID. No podía creerlo cuando sucedió esto. He decidido no callarme porque he decidido no jugar con las vidas”, dijo alarmado.

Finalmente, Andrés Hurtado aconsejó que las familias peruanas “tienen que hacerse todas las semanas pruebas, no hay de otra. Si no te haces la prueba vas a contagiar a tu familia” porque según él, “cuando venimos de Estados Unidos hacía el Perú, los aviones están llenos de COVID porque no piden pruebas”.

Andrés Hurtado será candidato a la presidencia el 2026

Durante el programa, Andrés Hurtado reiteró que participará en las campañas presidenciales para ser el mandatario del Perú durante cinco años. Sin embargo, no es la primera ves que el exhumorista se pronuncia ante esta posibilidad.

Los primeros días del mes de enero del 2022, Andrés reiteró su anhelo por comandar el país a una reportera de La República. “El 2026 voy a ser el presidente del país. Te veré en Palacio entrevistándome. Si Castillo es presidente, ¿por qué yo no voy a serlo? Lo único que me falta es el sombrerito”, acotó la figura de Panamericana Televisión.