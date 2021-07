Beto Ortiz viajó a México de vacaciones tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú. En una entrevista a Gloria Granda, el periodista señaló que aún no sabe si regresará al país, pero aseguró que su programa continuará emitiéndose.

“No sé (si regresaré al Perú). Hay que observar qué pasa, qué tipo de gabinete nombra (Pedro Castillo). Hay que mirar con calma el panorama y decidir qué hacer”, precisó.

El viaje de Beto Ortiz coincide con el inicio de investigación preliminar en su contra y a otros periodistas por parte del Ministerio Público por el presunto delito de sedición y perturbación de la tranquilidad pública.

“Tengo 33 años en el oficio y ya he pasado por esta circunstancia en varias oportunidades. Cada vez que un periodista de investigación incómodo, antipático, es puesto en la mira de los nuevos poderosos, como es en este caso, empiezan a llover las denuncias, acusaciones fiscales, los juicios, las persecuciones, los procuradores, las investigaciones del Congreso, ya eso lo conozco muy bien”, dijo.

En otra parte de la entrevista, Beto Ortiz indicó que no iba a permitir “el circo” que hicieron con otros enemigos políticos, refiriéndose a Alan García y Keiko Fujimori. “La humillación pública, el chaleco de detenido, las esposas, las marrocas, el vía crucis. Eso no va a suceder conmigo, no lo van a conseguir”, aseveró.

El periodista no se presentó el último martes 20 de julio en su programa Beto a saber, lo que sorprendió a los televidentes.

