Rebeca Escribens revela por qué la despidieron de Utilísimas

Rebeca Escribens es una de las conductoras consolidadas de América espectáculos. Sin embargo, la también actriz tuvo un inicio complicado en el mundo de la televisión por su falta de experiencia.

Durante la más reciente emisión de su espacio de farándula, la presentadora recordó su paso por el recordado programa Utilísimas, donde tuvo una corta temporada en la segunda versión.

Rebeca Escribens reveló que solo duró unos meses, ya que sus problemas de dicción le jugaron una mala pasada y fue despedida.

“A los 24 años yo estaba en la segunda versión de Utilísimas, luego me botaron… Yo iniciaba mi trabajo como conductora, a veces no podía hilar ni dos palabras juntas, pero después de seis me llamaron de recursos humanos para agradecer mi participación. Así es, todo tiene su proceso y su tiempo”, dijo la conductora entre risas.

Cabe recordar que en la primera versión de Utilísimas, emitido entre 1994 y 1998, fue conducido por Camucha Negrete, Meche Solaeche, Mirtha Vergara y Carmen Velasco.

En el año 2002, el programa estuvo a cargo de Mathías Brivio, Gigi Mitre, Rebeca Escribens, Reinaldo dos Santos y Camucha Negrete.

Rebeca Escribens quiere ver en los Grammy a Yahaira Plasencia

Rebeca Escribens aseguró que Yahaira Plasencia tiene todo el potencial para que represente al Perú internacionalmente, incluso, en una de las ceremonias más importantes de la música: los Premios Grammy.

“Obvio, yo quiero verla en los Grammy, en un Billboard a la ‘Yaha’, como lo dije. Es una trome”, dijo el pasado 10 de marzo en su programa América espectáculos.

