Ana Martín impresiona con inéditas fotografías de su pasado: “Así nací”

Ana Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida como Ana Martín, sorprendió al publicar una serie de fotografías inéditas de su juventud, cuando inició su carrera actoral en el cine mexicano y participaba en certámenes de belleza.

La actriz de 74 años compartió una postal en la que se luce en ropa de baño de dos piezas y un peinado estilo long-bob. “Yo de joven, sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací”, escribió la estrella de telenovelas como Simplemente María, Amores verdaderos, Mañana es para siempre, Destilando amor, entre otros éxitos.

En otro momento, Ana Martín también desveló una instantánea de su paso por el concurso Miss Universo 1963, donde fue la primera representante mexicana. “Se armó un escándalo en Miss Mundo 1963 porque yo era menor de edad. Pasé al top 15, en el cual tuve que llenar una hoja de vida, luego respondí una pregunta en público y pasé al top 7, estando ahí ven y se dan cuenta que yo tenía 17 años”, contó en Twitter.

Ana Martín Twitter

Además, la veterana actriz también modeló para los famosos calendarios de antaño y además despertó la curiosidad de sus fans al compartir imágenes de un desnudo artístico que realizó para una película japonesa.

Ana Martín Twitter

“A raíz de mi personaje Oyuki en la telenovela El pecado de Oyuki me tuvieron que raspar la sangre molida de mi rostro y me tuvieron que levantar la piel. También me levantaron una ceja que se me había caído. Yo no me quito mi edad, mis canas, ni mis arrugas porque las adoro”, explicó.

