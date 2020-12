Cardi B es elegida como la mujer del año por la revista Billboard

Cardi B continúa acumulando logros en su carrera. Tras el éxito logrado con su sencillo “WAP”, la rapera estadounidense fue reconocida como la mujer del año por la revista Billboard.

La publicación le otorgó el título a la artista por su destacada trayectoria musical, pero también por su faceta como empresaria, su lucha por la justicia social y su actitud positiva hacia diversos temas anteriormente considerados tabú, como la sexualidad femenina.

La intérprete de “I like it” y “Bodak Yellow” celebró este reconocimiento compartiendo en su Instagram parte de la sesión fotográfica que realizó para la revista Billboard.

“Estaba tan asustada, pero ¡cualquier cosa por la moda! Además, no implicó bronceado, solo iluminación directa”, comentó, a modo de broma, junto a una de las instantáneas.

Recordemos que, en agosto de este año, Cardi B estrenó su tema “WAP” junto a la también rapera Megan Thee Stallion, y generó una fuerte polémica debido a la letra del mismo.

Cardi B se disculpa por homenaje a diosa hindú

Hace unos días, Cardi B pidió disculpas por la forma en que representó a Durga, una diosa hindú, en la portada de una revista. La artista apareció en la publicación con un atuendo rojo y sosteniendo una zapatilla Reebok.

“Pensé que era una muestra de respeto, pero, si la gente piensa que estoy ofendiendo su cultura o religión, quiero decir que lo siento. Esa no era mi intención. No me gusta faltarle el respeto a la religión de nadie. No me gustaría que la gente ofendiera mi religión”, indicó la cantante y compositora de origen dominicano.

