Janick Maceta: “En Miss Perú se busca una mujer que inspire a otras personas con su mensaje”

Tras su paso por el Miss Supranational 2019, Janick Maceta podría coronarse Miss Perú 2020 este domingo 29 de noviembre. Ella está dentro de las tres finalistas del concurso.

La modelo, de raíces trujillanas y chanchamayinas conversó con La República a puertas de la gran final. Durante la charla, habló de las motivaciones que la llevaron a participar del certamen.

Así también, habló de las dificultades que superó para esta preparación en plena pandemia, y contó de algunos proyectos sociales en mente.

¿Qué opinas sobre la participación de los jóvenes durante las manifestaciones que vivimos hace una semana? ¿Qué cosas positivas se pueden rescatar?

Fue admirable ver que muchas personas se unieron. Nos vimos como un país unido luchando por la misma causa, por nuestros derechos. Lo que podemos rescatar de ese momento, creo yo, es la unión. Abrimos los ojos. Somos la generación informada, que tiene el acceso a diferentes fuentes. Confío plenamente en quienes voten el próximo año no lo harán a ciegas.

Debido a la pandemia los certámenes de belleza en nuestro país se han reinventado, realizándose de manera virtual. Muchos tuvimos que adaptarnos a esta realidad. En ese sentido, ¿Qué ha sido lo más difícil durante esta preparación para el Miss Perú 2020?

Para mí, lo más difícil fue la distancia. Me encontraba en Nueva York, el epicentro de la pandemia, cuando empezó el concurso. Se mezcló bastante con la cuarentena. Había mucho estrés alrededor. No tenía todo lo que necesitaba para competir, como alguien que me grabe y tomara las fotos. Sin embargo, aprendí nuevas cosas, a grabar, editar y hacerlo todo sola. Las evaluaciones se basaban en videos, al principio. Y todo tenía que ser perfecto.

Para ti, ¿Por qué es importante estar en un certamen de belleza como el Miss Perú? ¿Cuál podría ser la contribución de una reina de belleza en la sociedad?

El estar en un certamen de belleza te ayuda a crecer humanamente y ser escuchada por más personas. La labor de una reina de belleza va más allá de verse (físicamente) bien o vestirse bonito. Significa que nosotras somos las líderes de nuestro país. Todo lo que nosotras hagamos y digamos tiene que ser previamente pensado para generar un impacto positivo. No solo se busca a la ‘mujer perfecta’, sino también, una mujer que inspire a otras personas con su mensaje.

¿Cuál ha sido la mayor razón que las motivaron a participar de un concurso de belleza?

El primer concurso que acudí fue en 2016. Fue pura curiosidad lo que me motivo. No sabía nada de los concursos de belleza. Nunca pensé que encajaría en una. Al participar por primera vez, obviamente no tuve nada de preparación, logré alcanzar el top 10. Para mí fue un logro. Más adelante se me presentó otra oportunidad, esta vez internacionalmente. A partir de ese momento mi mentalidad cambió totalmente.

¿Qué lecciones aprendiste durante tu niñez y que, hasta el día de hoy, influye en tu vida de manera positiva?

Una de las lecciones que aprendí en mi niñez fue a no creer en los estereotipos . Gracias a Dios, toda mi familia nunca trató de encasillarme en una sola imagen o limitarme a hacer algo. No me decían cosas como ‘esto es de niños, esta de niñas’. Creo que el crecer con esta libertad, respeto y apoyo familiar pude celebrarme como soy, sin necesidad de encajar en un molde. El ser auténtica, real y honesta. Son valores que son mis características principales.

¿De qué forma tus participaciones en los concursos de belleza te han empoderado como mujer?

Me ayudó a conocerme mucho más. A identificar mis debilidades, trabajar en ella. También explotar mis fortalezas. Si bien no he ganado en las anteriores participaciones, estoy bien porque he aprendido mucho. Nunca me he sentido derrotada, de que no haya podido lograr algo. De todas esas experiencias he sacado una lección muy importante para mi vida. Creo que de eso se trata. De vivirlas al máximo; prepararse arduamente y sentirse satisfecha con el trabajo.

Después de obtener la corona, ¿Piensan hacer alguna labor social? ¿Tienen algo en mente o ya cuentan con una?

Uno de mis más grandes objetivos es, como lo vengo diciendo desde el inicio del concurso, pedir a las autoridades que vuelvan la mirada al proyecto de ley 30920. Fue aprobada en el 2019. Tiene como fin implementar progresivamente el uso de las Cámaras Gesell en el Perú. Esa ley es el corazón de mi fundación. Estoy por abrir una ONG que se llamara “Little heroes Perú”. Trata de ayudar y dar apoyo legal a niños que han sido abusados sexualmente, así como a sus familias.

Uno de mis mayores objetivos es concientizar a las personas acerca del abuso sexual infantil, que sigue siendo un problema. Las cifras no han bajado, ni siquiera en la cuarentena. Y se necesita contar con las herramientas necesarias para sobrellevar ese trauma. Hay muchas entidades que ayudan, pero creo que no existe un canal directo para los niños víctimas del abuso sexual. (...) Existen muchas cámaras, en las distintas regiones, que no funcionan o no tienen el personal. A veces solo hay dos para una región tan grande. Lo segundo, continuar las labores de la reina anterior, en el caso que gane. No quiero ser egoísta, y por eso también, quisiera voltear la mirada y ayudar en los proyectos de mis compañeras.

