Café Tacvba sobre conciertos virtuales: “Dentro de poco haremos algo”

En medio de la pandemia muchos artistas han optado por realizar conciertos virtuales. Una de las bandas que estaría próxima a presentarse de esta manera sería Café Tacvba.

La agrupación mexicana es una de las más reconocidas a nivel Latinoamérica y muchos fans están a la espera de un show. Ante esta posibilidad, Joselo Rangel habló al respecto.

Durante una entrevista para Efe, el guitarrista de Café Tacvba explicó el motivo por el cual hasta el momento no han ofrecido un concierto virtual a pesar de la fama y trayectoria que tienen.

“Veo bien que cada quien resuelva estos momentos de la manera que más le convenga. Nosotros hasta ahora no hemos hecho un streaming o un concierto completo (vía internet), no ha surgido bien el mejor momento o la mejor forma de llevarlo a cabo”, mencionó Rangel.

Sin embargo, y para alegría de sus seguidores, el integrante de Café Tacvba señaló que muy pronto darán ese gran paso por la tecnología.

“Cada grupo y artista busque la manera de entrar en contacto con su público. Nosotros seguramente dentro de poco haremos algo, no sé bien qué, pero estamos en contacto con nuestros fans”, aseguró.

Finalmente, Joselo Rangel confesó que lo que más quiere es presentarse en vivo y estar cerca de sus seguidores.

“A mí lo que más me gustaría es regresar a tocar en vivo, frente al público. Sé que funcionan estos streamings, pero les falta esa parte que es el contacto y escuchar la música en vivo, ahora no se puede y ojalá que no pase mucho tiempo para que se pueda volver a hacer”, indicó el guitarrista de Café Tacvba.

