Tongo logra el millón de suscriptores en YouTube y anuncia nueva versión de Take on me

El cantante peruano Abelardo Gutiérrez, conocido como ‘Tongo’, recibió una placa de oro por su primer millón de suscriptores en YouTube. Este reconocimiento se le fue otorgado luego de que reciba una placa de plata por los 100.000 seguidores en su canal oficial.

En una entrevista para América Espectáculos, el popular artista mostró ambos premios en compañía de su hija Cinthia Gutiérrez, quien se lanza como cantante de género pop y urbano.

Ella aseguró que desea dar a conocer su trabajo musical debido a que cuenta con algunas composiciones. Además, ha pertenecido a una banda musical.

“Estoy feliz de que mi padre me pueda presentar. Lo que yo quiero es dar a conocer mi trabajo porque compongo igual que mi padre. Quiero llegar a más personas”, expresó la joven que ha decidido seguirle los pasos a su padre.

Por su parte, Tongo anunció que lanzará su versión del clásico tema de rock Take on me, otro de sus proyectos es continuar grabando divertidos videos junto a su hija en la aplicación TikTok, donde ha conseguido una legión de fans.

Tongo revela que su hija trabajará en la NASA

Durante una entrevista para En Exclusiva, Tongo reveló que su hija Gladys Gutiérrez trabajará en la NASA el próximo año. Según el cantante, la joven es egresada de la Universidad de Ingeniería y, en la actualidad, vive en Alemania.

