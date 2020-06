Andrés Wiese responde al elenco de Al fondo hay sitio por respaldar a Mayra Couto [VIDEO]

El escándalo protagonizado por Andrés Wiese y Mayra Couto ha dividido al elenco de Al fondo hay sitio. Algunos actores se solidarizan con la denunciante, mientras que otros creen en la inocencia del artista.

Ante esto, el popular ‘Nicolás de las Casas’ dio su punto de vista durante la entrevista en La banda del chino.

Andrés Wiese responde a Karina Calmet, Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz por defender a Mayra Couto. Foto: Composición América TV/La República.

Aldo Miyashiro señaló que Al fondo hay sitio, una de las series más exitosas de la televisión peruana, duró 8 años y por tal motivo la denuncia de acoso sexual golpeó a todo el equipo.

Andrés Wiese lamentó que el caso se haya trasladado hasta sus colegas, quienes han intervenido para dar sus opiniones.

Andrés Wiese asegura que respeta y quiere al elenco de Al fondo hay sitio. Foto: Captura América TV.

“Es horrible porque se ha generado una división. Se manchó mi imagen y mi nombre. Con esta denuncia de Mayra también se manchó el recuerdo bonito de lo que fue Grace y Nicolás. Esto nunca debió ser un show mediático, se debió llevar de otra manera”, comentó el actor.

Como se recuerda, Karina Calmet, Magdyel Ugaz y Mónica Sánchez fueron las primeras en salir a respaldar a Mayra Couto.

“Yo sigo respetando a la gente que trabajó en Al fondo hay sitio a pesar de que no compartamos las mismas opiniones. El respeto es para todos y voy a seguir respetando y queriendo a las personas que han salido a apoyar a Mayra […] Que le han dicho ‘estoy contigo Mayra’, ‘te creo Mayra’. Tal vez yo haría lo mismo en su posición, pero no escucharon mi versión. En cambio; de las personas que me han respaldado he recibido esa fortaleza necesaria. Me da pena que se tenga que tomar partido y no termino de entender qué detonó todo esto”, precisó.

