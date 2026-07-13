¿Esta es la primera vez que padre e hijo alcanzan la presidencia del Perú?

Tras los resultados al 100% del conteo de la ONPE, que otorgaron la victoria a Keiko Fujimori como virtual presidenta del Perú, en redes sociales se viralizó un supuesto hecho inédito en la historia republicana del país y de la región americana: que es la primera vez que padres e hijos —o padre e hija, en este caso— han sido elegidos para gobernar un país.
Viral
No es así. Tanto en el Perú como en otros países americanos hubo padres e hijos que fueron gobernantes y aquí en PerúCheck les hablaremos un poco sobre historia.
Los Fujimori no son los primeros en llevar a padre e hijo a la presidencia del Perú. Ya ocurrió con dos familias en los siglos XIX y XX: los Prado y los Pardo.
El general Mariano Ignacio Prado fue presidente en dos oportunidades: primero, tras un golpe de Estado, en 1865. Luego, en 1867 y 1868, fue presidente provisional y constitucional, respectivamente. Ocho años después, fue elegido mandatario en 1876.
Décadas más tarde, su hijo Manuel Prado Ugarteche también resultó elegido presidente. Ha sido, además, uno de los mandatarios que más tiempo gobernó el país. Su primer gobierno se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945; el segundo, durante el periodo conocido como la Convivencia, entre 1956 y 1962.
También ocurrió con la familia Pardo. Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil del Perú, gobernó entre 1872 y 1876. Con el cambio de siglo, su hijo José Pardo y Barreda presidió el Perú en dos oportunidades: entre 1904 y 1908, y luego entre 1915 y 1919. José Pardo encabezó el país durante lo que el historiador Jorge Basadre llamó la República Aristocrática.
A nivel continental, la historia política presenta múltiples casos en los que el poder ejecutivo ha recaído en padres e hijos.
Al igual que los Ospina, la familia Batlle representa una de las continuidades dinásticas más largas de la región. El general Lorenzo Batlle y Grau fue presidente constitucional entre 1868 y 1872. Su hijo, José Batlle y Ordóñez, una de las figuras más influyentes del Uruguay moderno, gobernó en dos periodos, entre 1903 y 1907 y entre 1911 y 1915. Luego continuó su nieto Luis Batlle Berres, entre 1947 y 1951; y su bisnieto Jorge Batlle Ibáñez, entre 2000 y 2005.
En 1957, Francois Duvalier asumió la presidencia de Haití tras vencer en las elecciones generales de ese año; sin embargo, en 1958 instauró una dictadura apoyada por su policía secreta paramilitar, los Tontons Macoutes. En 1964, mediante un referéndum, se autoproclamó presidente vitalicio.
Luego de su muerte, fue sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier, quien ejerció como 'presidente vitalicio' hasta su derrocamiento en 1986.
La elección de Keiko Fujimori puede ser una particularidad en la política peruana reciente, al tratarse de una hija que sucede a un padre presidente, pero no es la 'primera vez en toda la historia del continente americano'. En el Perú ha habido dos familias de padre e hijo que han gobernado. Y en el resto del continente americano hay muchos casos en Estados Unidos, Colombia, Haití, Chile, Bolivia y otros países. Por lo tanto, PerúCheck califica como falso el viral que señala que por primera vez en América padre e hijo asumen la presidencia de un país.
Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.