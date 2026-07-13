¿Esta es la primera vez que padre e hijo alcanzan la presidencia del Perú?

Tras los resultados al 100% del conteo de la ONPE, que otorgaron la victoria a Keiko Fujimori como virtual presidenta del Perú, en redes sociales se viralizó un supuesto hecho inédito en la historia republicana del país y de la región americana: que es la primera vez que padres e hijos —o padre e hija, en este caso— han sido elegidos para gobernar un país.

Viral

No es así. Tanto en el Perú como en otros países americanos hubo padres e hijos que fueron gobernantes y aquí en PerúCheck les hablaremos un poco sobre historia.

Los Prado y los Pardo en el Perú

Los Fujimori no son los primeros en llevar a padre e hijo a la presidencia del Perú. Ya ocurrió con dos familias en los siglos XIX y XX: los Prado y los Pardo.

El general Mariano Ignacio Prado fue presidente en dos oportunidades: primero, tras un golpe de Estado, en 1865. Luego, en 1867 y 1868, fue presidente provisional y constitucional, respectivamente. Ocho años después, fue elegido mandatario en 1876.

Décadas más tarde, su hijo Manuel Prado Ugarteche también resultó elegido presidente. Ha sido, además, uno de los mandatarios que más tiempo gobernó el país. Su primer gobierno se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945; el segundo, durante el periodo conocido como la Convivencia, entre 1956 y 1962.

También ocurrió con la familia Pardo. Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil del Perú, gobernó entre 1872 y 1876. Con el cambio de siglo, su hijo José Pardo y Barreda presidió el Perú en dos oportunidades: entre 1904 y 1908, y luego entre 1915 y 1919. José Pardo encabezó el país durante lo que el historiador Jorge Basadre llamó la República Aristocrática.

Otras familias de presidentes en América

A nivel continental, la historia política presenta múltiples casos en los que el poder ejecutivo ha recaído en padres e hijos.

Estados Unidos: dos dinastías en la Casa Blanca

La familia Adams : John Adams fue el segundo presidente de la nación norteamericana, entre 1797 y 1801. Posteriormente, su hijo John Quincy Adams fue elegido como el sexto mandatario para el periodo de 1825 a 1829.

: John Adams fue el segundo presidente de la nación norteamericana, entre 1797 y 1801. Posteriormente, su hijo John Quincy Adams fue elegido como el sexto mandatario para el periodo de 1825 a 1829. La familia Bush: George H. W. Bush fue presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993. Poco después, su hijo George W. Bush fue elegido en dos periodos consecutivos, entre 2001 y 2009.

Colombia: sucesiones recurrentes en el Palacio de Nariño

Los López : el líder liberal Alfonso López Pumarejo gobernó Colombia en dos oportunidades. Primero, entre 1934 y 1938 y, por segunda vez, entre 1942 y 1945. Su hijo Alfonso López Michelsen ganó las elecciones presidenciales para el periodo de 1974 a 1978.

: el líder liberal Alfonso López Pumarejo gobernó Colombia en dos oportunidades. Primero, entre 1934 y 1938 y, por segunda vez, entre 1942 y 1945. Su hijo Alfonso López Michelsen ganó las elecciones presidenciales para el periodo de 1974 a 1978. Los Ospina : esta es considerada una de las genealogías políticas más amplias del continente americano, ya que fueron tres generaciones de Ospina las que ocuparon la presidencia de Colombia. Primero fue Mariano Ospina Rodríguez, entre 1858 y 1861. Luego, su hijo Pedro Nel Ospina, quien gobernó entre 1922 y 1926. Por último, se sumó su nieto Mariano Ospina Pérez, quien ejerció la presidencia entre 1946 y 1950.

: esta es considerada una de las genealogías políticas más amplias del continente americano, ya que fueron tres generaciones de Ospina las que ocuparon la presidencia de Colombia. Primero fue Mariano Ospina Rodríguez, entre 1858 y 1861. Luego, su hijo Pedro Nel Ospina, quien gobernó entre 1922 y 1926. Por último, se sumó su nieto Mariano Ospina Pérez, quien ejerció la presidencia entre 1946 y 1950. Los Pastrana: el conservador Misael Pastrana Borrero gobernó Colombia entre 1970 y 1974, mientras que su hijo Andrés Pastrana Arango logró ser jefe de Estado entre 1998 y 2002.

Uruguay: la tradición de la familia Batlle

Al igual que los Ospina, la familia Batlle representa una de las continuidades dinásticas más largas de la región. El general Lorenzo Batlle y Grau fue presidente constitucional entre 1868 y 1872. Su hijo, José Batlle y Ordóñez, una de las figuras más influyentes del Uruguay moderno, gobernó en dos periodos, entre 1903 y 1907 y entre 1911 y 1915. Luego continuó su nieto Luis Batlle Berres, entre 1947 y 1951; y su bisnieto Jorge Batlle Ibáñez, entre 2000 y 2005.

Más casos en la región

Bolivia: el actual presidente, Rodrigo Paz, es hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, quien gobernó entre 1989 y 1993.

el actual presidente, Rodrigo Paz, es hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, quien gobernó entre 1989 y 1993. Chile : Federico Errázuriz Zañartu fue mandatario entre 1871 y 1876. Su hijo, Federico Errázuriz Echaurren, asumió como jefe de Estado entre 1896 y 1901.

: Federico Errázuriz Zañartu fue mandatario entre 1871 y 1876. Su hijo, Federico Errázuriz Echaurren, asumió como jefe de Estado entre 1896 y 1901. Costa Rica : el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia gobernó entre 1940 y 1944. Su hijo, Rafael Ángel Calderón Fournier, fue elegido democráticamente para ejercer la presidencia entre 1990 y 1994.

: el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia gobernó entre 1940 y 1944. Su hijo, Rafael Ángel Calderón Fournier, fue elegido democráticamente para ejercer la presidencia entre 1990 y 1994. Paraguay: Carlos Antonio López fue presidente en tres periodos consecutivos que abarcaron de 1844 a 1862. Tras su muerte, lo sucedió de inmediato su hijo Francisco Solano López, quien gobernó hasta fallecer durante la Guerra de la Triple Alianza, en 1870.

El caso de Haití

En 1957, Francois Duvalier asumió la presidencia de Haití tras vencer en las elecciones generales de ese año; sin embargo, en 1958 instauró una dictadura apoyada por su policía secreta paramilitar, los Tontons Macoutes. En 1964, mediante un referéndum, se autoproclamó presidente vitalicio.

Luego de su muerte, fue sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier, quien ejerció como 'presidente vitalicio' hasta su derrocamiento en 1986.

Conclusión

La elección de Keiko Fujimori puede ser una particularidad en la política peruana reciente, al tratarse de una hija que sucede a un padre presidente, pero no es la 'primera vez en toda la historia del continente americano'. En el Perú ha habido dos familias de padre e hijo que han gobernado. Y en el resto del continente americano hay muchos casos en Estados Unidos, Colombia, Haití, Chile, Bolivia y otros países. Por lo tanto, PerúCheck califica como falso el viral que señala que por primera vez en América padre e hijo asumen la presidencia de un país.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.