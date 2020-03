The Walking Dead: suspende rodaje del final de su décima temporada por el Covid-19

Otro rodaje que se paraliza indefinidamente. La producción de la serie The Walking Dead anunció que, debido a la pandemia por el coronavirus, no pudo finalizar la postproducción del capítulo final de su décima temporada, por lo que no se emitirá el 12 de abril como estaba inicialmente programado.

“Desafortunadamente, los acontecimientos actuales, han hecho imposible completar la posproducción del episodio final de la temporada número 10 de The Walking Dead así que la temporada actual finalizará con su episodio número 15 el próximo 5 de abril. El capítulo planeado como cierre se emitirá como un episodio especial a lo largo del año”, informaron a través del Twitter.

PUEDES VER The Walking Dead 10x09: la escena íntima entre Negan y Alpha que incomodó a fans [VIDEO]

El productor ejecutivo de The Walking Dead, Gerg Nicotero, también reveló a través de sus redes, el sentimiento de frustración y tristeza por todo lo que está sucediendo. “La posproducción, para quien tenga curiosidad, involucra efectos especiales, música, mezcla de sonido... Este proceso dura hasta unas tres semanas antes de la fecha de emisión. Me he enterado de esto a la vez que ustedes y es decepcionante, pero el episodio no decepcionará”, afirmó.

De hecho, la pandemia del coronavirus ya había afectado a la serie, pues su spin-off: The Walking Dead: World Beyond, que iba a comenzar a emitirse el 12 de abril también quedó paralizada y sin fecha de estreno. Basada en los cómics apocalípticos y de zombis creados por Robert Kirkman, The Walking Dead es una de las series más populares de los últimos años y sus primeras temporadas una verdadero hito en lo que a realización y producción se refiere. La trama por demás dramática y espeluznante, ha hecho que la gente, en tiempos del coronavirus vuelva a verla.