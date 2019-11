Mon Laferte muestra el busto en los Grammy Latino para apoyar protestas en Chile

La cantante chilena Mon Laferte apareció en la alfombra roja de los Premios Grammy Latino 2019 con el pecho completamente descubierto, como una medida para apoyar las protestas en su país.

En el busto, la intérprete llevaba escrita la frase “En Chile torturan violan y matan”, haciendo alusión a los abusos que son cometidos en el país mapocho.

Al ver la imagen de Mon Laferte, los cibernautas aplaudieron a la artista chilena por llamar la atención ante los crímenes que ocurren en su nación.

Horas antes de la premiación de los Grammy Latino 2019, Mon Laferte envió un mensaje en Twitter, en el que se mostró arrepentida de estar en dicho evento en lugar de apoyar las protestas en su país.

“Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. ¿Qué hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto. No puedo dormir de pena”