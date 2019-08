¿Quién es Mara Cifuentes, la modelo transexual que busca ser reina de belleza en Colombia?

Mara Cifuentes es una modelo transgénero que busca romper con los estereotipos. Hace unos días, causó revuelo en el país cafetero con las siguientes declaraciones: “Es hora de qué Colombia acepte a una reina trans”.

Ahora, en una entrevista para Caracol Televisión, indicó que aunque le gustaría postular al certamen de belleza, por el momento algunos compromisos laborales lo impiden. Esto, igual, la puso en la palestra. En esta nota repasamos un poco de su historia.

Biografía de Mara Cifuentes

De 23 años, su madre, quien es diseñadora de modas, la encaminó al mundo del modelaje. Si bien radica ahora en Medellín, nació en Estados Unidos. Cuando era niña, sus padres tomaron la decisión de mudarse a su país natal, Colombia.

Impulsada por lo que ama y el apoyo familiar, inició a los 17 años actuando en algunos comerciales.

Cifuentes saltó a la fama en el programa de televisión “La Agencia: Batalla de modelos”, donde su participación causó furor y la llevó a alcanzar, actualmente, los 862 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Al inicio del show de tv todos pensaron que era mujer, pero en su transcurso confesó que nació hombre. Esto causó revuelo en los espectadores.

Según contó en una entrevista al programa colombiano ‘Día a Día’, su cambio inició a los 11 años y su nombre real era Kevin.

Tenía temor de contarle a su familia sobre su inclinación sexual, pero ellos ya lo sospechaban. Desde muy pequeño solía tener actitudes femeninas, en el colegio se comportaba así y solía juntarse sólo con niñas.

“Es que ya lo sentíamos. Nosotros sentíamos que tú eres una mujer”, le respondieron sus padres cuando les contó como se sentía.

En este video explicó su proceso de transformación:

“Yo quiero que todas las personas que me están mirando, que se sienten como yo, no tengan miedo a que les digan nada. Sean fuertes, porque tenemos que cambiar el mundo y tenemos que quitarle toda esa ignorancia al mundo y demostrarle de lo que estamos hechas, de que somos fuertes, trabajadoras, de que estudiamos, de que no somos objetos sexuales”, indicó sobre su inclinación sexual.

Antes y después de Mara Cifuentes

En medios cafeteros trascendieron fotos antiguas de la modelo. Las publicaciones se volvieron viral.