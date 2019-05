Jennifer Aniston: revelan la razón por la que no tuvo hijos con Brad Pitt [FOTOS]

Jennifer Aniston y Brad Pitt se convirtieron en la pareja del momento, ganando millones de seguidores gracias a su relación que era muy comentada por los medios; sin embargo, pese a que parecía una pareja feliz, las cosas terminaron de la peor manera. Recientemente, amigos cercanos de la pareja revelaron el por qué nunca se convirtieron en padres.

Como se sabe, Jennifer Aniston es una de las pocas celebridades de Hollywood que tomaron la decisión de no ser madres, provocando que su nombre esté en boca de millones de personas. Muchos atribuyen a que la falta de una familia fue el detonante que llevó al divorcio a la pareja.

Medios extranjeros han sacado a la luz las declaraciones de la actriz en la que contó por qué decidió no ser madre cuando era esposa de Brad Pitt, ya que tras iniciar un romance con Angelina Jolie, quedó embarazada de inmediato.

En una entrevista con Vanity Fair, Jennifer sorprendió con una afirmación que cambiaría la posición de todos los medios. "Yo jamás he dicho que no quiero tener hijos", además insistió en la idea que en un futuro tendría descendencia. "¡¡Quería, quiero y querré!! Las mujeres que siempre me han inspirado son aquellas que tienen una carrera de éxito e hijos; ¿Por qué querría limitarme a mí misma? Yo siempre he querido tener hijos, y nunca dejaría de tener esa experiencia por una carrera profesional. Me gustaría tenerlo todo”, sentenció la actriz.

Para Aniston, el actor de 'Troya' pudo hacer más para refutar las afirmaciones que la señalaban como la causante del rompimiento de su matrimonio por no querer hijos, ya que ello no era cierto. A raíz de ello, un amigo de Brad confirmó que él fue el causante de todo.

"Tener bebés no era la prioridad de él, y nunca lo ha sido. Para él solo era un deseo abstracto, sin embargo para Jen era mucho más real". Según indica el medio, el amigo del artista cree que se ha mantenido callado porque siempre quiso ser visto como el "pobrecito marido que no podría tener un bebé con Jennifer y por eso tuvo que dejar esa relación" y con ello desestimar los rumores de la infidelidad cometida por Angelina Jolie.

Pese a todo lo revelado, Jennifer Aniston siempre creyó que no necesitaba estar casada o ser madre para hallar la felicidad, ya que en un artículo del Huffington Post, pedía que dejen de hablar de un posible embarazo, afirmando que estaban bien con la relación. Estamos completos con o sin pareja, con o sin un niño. Tenemos la oportunidad de decidir por nosotras mismas lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solamente nuestra", sentenció.

