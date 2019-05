Azucena del Río reaparece en las redes para defender a ‘Yuca’ de acoso

El actor cómico Enrique Espejo, mejor conocido en el espectáculo local como ‘Yuca’, continúa en el ojo de la tormenta por la denuncia que salió a la luz el martes 28 de mayo, en la que se le acusa de faltar el respeto a Clara Seminara, con quien trabajó en el programa “El wasap de JB”.

Luego de que Clara Seminara asegurara que ‘Yuca’ le hizo tocamientos indebidos en las instalaciones de Latina, Enrique Espejo fue duramente criticado en las redes sociales; sin embargo, también ha recibido mensajes de apoyo.

Una de las actrices cómicas que no dudó en defender a Enrique Espejo fue Azucena del Río, quien en los últimos años ha estado fuera de las pantallas chicas.

A través de Facebook, la también bailarina recordó que ella trabajó muchos años con Enrique Espejo. “Muchas personas me preguntan que opino sobre el caso Yuca y (Clara) Seminara, bueno la señorita no es mi amiga, solo mi conocida (...) y Yuca pues las personas que saben de mi trayectoria como artista (conocen) que trabajé muchos años en tv, la mayor parte trabajé con Yuca, trabajamos en varios programas y el último fue la Paisana (Jacinta) con mi ex jefe JB”, escribió Azucena del Río.

La joven que estuvo vinculada sentimentalmente con Fernando Armas, Alfredo Benavides y Carlos Vílchez indicó que Enrique Espejo jamás las incomodó con sus actitudes. Es más, Del Río señaló que eran ellas las que lo bromeaban.

“Nunca Yuca nos faltó el respeto a ninguna de las chicas, al contrario siempre casi todas las chicas lo fastidiábamos en son de broma hasta hacerlo sonrojar, porque así es Yukita: tímido, callado, tranquilo pero mal educado e irrespetuoso jamás, doy fe por los años que lo conozco que él sería incapaz de faltar el respeto a alguien menos a una mujer”, añadió.

Azucena del Río relató que incluso la actriz Lucy Cabrera, por años, lo ponía en aprietos en en las grabaciones. “Él nunca se le acercó a tocarla, al contrario tan solo recordarlo me causa gracia porque era todo joda y él, tímido, con su cabeza abajo, todo rojo como tomate… En fin espero esto se aclare”, concluyó en Facebook.

Clara Seminara asegura que fue víctima de acoso

A través de las redes sociales, la actriz cómica narró cómo el comediante Enrique Espejo la tocó de manera indebida el pasado 25 de octubre delante de sus entonces compañeros del programa “El wasap de JB”.

‘’Abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? Me metió la mano’’, escribió Clara Seminara en su denuncia pública. Luego admitió que reaccionó de forma violenta, es decir con ‘’dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos’’.

"No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada’’, agregó en Facebook.

'Yuca' le pidió disculpas públicas a Clara Seminara