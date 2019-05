Karol G sufre radical transformación al usar filtro de Instagram [VIDEO]

La reconocida novia de Anuel AA, Karol G, no aguantó la tentación del llamativo filtro de bebé de Snapchat. La colombiana subió un vídeo a Instagram en el cual se le puede ver con una tierna cara de niña. La publicación tiene más de tres millones de reproducciones.

"Bebesita", reveló Karol G en Instagram. La legión de seguidores de la novia de Anuel AA no se hicieron esperar y enviaron divertidos mensajes a la popular cantante: "Ternurita", "Carito preciosa no quiero presionarte, pero ¿el bebé pa' cuándo?", "¡Qué tierna!", "No puedo dejar de ver esto, te ves tan tierna y hermosa", "Ahora sí bebebesitaaaaa", entre otros comentarios se pudieron leer en la red social.

Karol G usa el filtro de bebé en Instagram

Karol G tiene gran gesto con fanática

La novia de Anuel AA, compartió un admirable detalle que tuvo con una fan en pleno concierto. "Cuando encuentras a alguien que rompe más que tú en el escenario", reveló Karol G en Instagram.

La colombiana se encontraba en un vestuario dorado junto a una fan con discapacidad, quien dio vueltas en su silla de ruedas.Celebridades como Ovy, Greeicy o Thaisa Leal, se emocionaron el vídeo de la novia de Anuel AA.

Los seguidores de Karol G no pudieron evitar halagar a la popular colombiana: Eres muy grande", "Tienes un gran corazón", "100% autoestima y 0% complejos", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

"Eres un ser humano con una vibra increíble realmente eres un humano y divina gracias por darme la oportunidad de conocerte y hacer lo que más amo que es bailar con una estrella como tú. Gracias, Dios te bendiga. Te quiero, G, jajaja. ya estoy bautizada como Anita G", le escribió la seguidora que disfrutó junto a Karol G en la tarima.