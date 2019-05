Carlos Palma presenta 'stand up comedy' en Miraflores

El comediante Carlos Palma promete seguir arrancando carcajadas de los asistentes a sus presentaciones, por ello llevará a cabo su 'stand up comedy' el próximo 29 de mayo bajo el nombre de "Me llega Twitter", el cual se realizará en el distrito de Miraflores.

Considerado como uno de los mejores exponentes del 'stand up comedy', el popular actor se ha convertido en parte importante de la difusión de ese tipo de shows, los cuales lograron captar la atención de cientos de personas a lo largo de sus más de 10 años de carrera.

Anteriormente, Carlos Palma fue consultado respecto a la carrera que ha logrado formar con el pasar de los años, además dejó en claro que él no es actor. ""En verdad, yo no soy actor porque nunca estudié actuación; yo soy comediante porque a eso me he dedicado como oficio. Eso me abrió las puertas a la radio, la televisión y ahora voy a estar en 'La peor de mis bodas 2'", indicó en una entrevista para un medio local.

"Me llega Twitter" de Carlos Palma se llevará a cabo el 29 de mayo en Bazar, ubicado en la calle Francisco de Paula Camino N° 231, Lima 18 Miraflores, Lima.