Justin Bieber causa polémica con fotografía desnudo [VIDEO]

Justin Bieber es una de las celebridades más relevantes de la música mundial. El cantante enloquece a todas sus fans con sus habituales fotografías en Instagram, sin embargo, en esta ocasión fue un poco más allá revelando una instantánea en la que dejó ver toda la parte superior de su cuerpo al desnudo.

"Listo para 'Here + Now', nueva colaboración llegando este verano con Schmidt's Naturals", reveló Justin Bieber en Instagram. La instantánea ya tiene más de un millón de corazones en tan solo unas horas. Por supuesto, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar.

"Me encanta este tipo", "Fotos asombrosas. Eres genial", "Siempre estoy emocionado por todas tus canciones", "Rey", "Impresionante", "Increíble", "Selena se va a casar", "Te amo mucho", "Maldición", "Te amo, amigo”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron a Justin Bieber en Instagram.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

La pareja siempre está en medio de los rumores y bajo los flashes de los paparazzi, sin embargo, ambos se envían severas muestras de cariño en las redes sociales. Así lo pudimos ver en una reciente publicación de Hailey Baldwin, a quien se le puede ver con un polo rojo una truza blanca.

El cantante y esposo de Hailey Baldwin, Justin Bieber, no aguantó y le escribió: "La más caliente en el juego, no hay duda". La pareja es una de las más codiciadas del mundo actualmente.

Instagram: ¿Justin Bieber sigue enamorado de Selena Gomez?

A través de un historial de Instagram, Justin Bieber intentaba ironizar sobre los diferentes titulares de un supuesto embarazo de su esposa Hailey Baldwin. Sin embargo, un mal enfoque de la cámara dejó ver las búsquedas frecuentes que el cantante haría, destacándose una página sobre su ex pareja Selena Gómez.

Justin Bieber y Hailey Baldwin: Los controversiales juegos de la pareja