Game of Thrones, la Ultima guerra

¿Quién se quedará con el trono de hierro? Hoy concluye la serie televisiva más vista de la historia, ‘Game of Thrones’(GOT), que batió su propio récord al inicio de esta temporada logrando una audiencia de 17.4 millones de espectadores en Estados Unidos. Basada por siete temporadas en los libros de George R.R. Martin, los guionistas tuvieron que escribir el desenlace de los personajes sin el material original, lo cual no ha estado exento de críticas.

El giro drástico en la historia llegó en el capítulo 5, con la batalla en King’s Landing, cuando Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) busca venganza y acaba con miles de vidas inocentes utilizando como arma letal al único dragón sobreviviente. Daenerys pasó de ser la heroína a un personaje oscuro que dejó al pueblo que siempre quiso liberar, en escombros. Si Cersei Lannister (Lena Headey) y Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) sobrevivieron a la destrucción, se verá también en este episodio.

El desconcierto ha sido enorme. Tanto que en Estados Unidos hicieron una recopilación de los motivos por los cuales los fans no están tan conformes. Incluso, al margen de una decena de hipótesis, recordaron por qué el final –apresurado, para algunos- tendría que ser épico. “Benioff y Weiss (los guionistas) le dijeron a Entertainment Weekly que HBO estaría feliz de tener más episodios en la temporada final. Pero los guionistas decidieron limitar la temporada final a seis episodios en lugar de los 10 habituales”, cita CNN.

La cadena apunta a que no es gratuito que se hiciera una petición en Change.org y que esta reuniera más de 800 mil firmas. La petición insta a HBO a rehacer la temporada final. “David Benioff y DB Weiss han demostrado ser escritores tristemente incompetentes cuando no tienen material original (es decir, los libros) al que recurrir”, dice la petición, refiriéndose a los dos guionistas y el material del autor George R.R. Martin.

El capítulo que se estrenará hoy a las 8 de la noche, tiene una duración de 1 hora con 20 minutos. Y, aunque Julia Roberts le dijera a otra ganadora del Óscar, Patricia Arquette, que nunca vio la serie más exitosa de la televisión tradicional, hay celebridades que son sus principales defensores. “Me encantó esta última temporada de GoT, incluyendo a Dani haciendo destrozos por todo Kings Landing. Ha habido mucha negatividad acerca de la conclusión, pero creo que es solo porque la gente no quiere ningún final”, dijo Stephen King. Días antes, el escritor se aventuró a señalar lo que creía que debía ser el final de la serie. “Supongamos –solo supongamos– que tanto Jon como Dani mueren (al igual que Cersei, por supuesto). Supongamos- solo supongamos – que cierto hombre bajito pero de corazón enorme, ¿termina sentado en el Trono de Hierro?”

¿Qué trae el final de serie?

Los fans manejan principalmente tres teorías en base a los personajes más representativos. Aunque la prensa europea considera que Tyrion Lannister (Peter Finklage), es favorito. HBO envió una lista de los seis que “revolucionan” las redes sociales y en primer lugar está Arya Stark(Maisie Williams), seguida por Daenerys Targaryen(Clarke), Cersei Lannister(Headey), Sansa Stark(Sophie Turner), Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright)y Jon Snow (Kit Harington).

La primera teoría es que Daenerys morirá a manos de Arya Stark, el personaje que se convirtió a lo largo de la serie, en una guerrera “despiadada”. La segunda teoría también tiene que ver con el personaje de Emilia Clarke, pero esta vez, rompería vínculos con Jon Snow para quedarse en el Trono de Hierro. Otro desenlace que se maneja- dados los giros de esta temporada- es que Lord Varys (Conleth Hill), arme un plan contra Daenerys.

Tras el final de la serie, el 26 de mayo se estrenará un documental llamado Game of Thrones: The Last Watch. Dirigido por Jeanie Finlay y con una duración de dos horas, abordará la historia de cómo se filmó la última temporada. ❖