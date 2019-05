Tula Rodríguez lanza fuerte consejo a Vanessa Terkes tras terminar con George Forsyth [VIDEO]

Tula Rodríguez envió un mensaje a Vanessa Terkes tras anunciar su separación del alcalde La Victoria, George Forsyth hace una semana.

La conductora de "En boca de todos" no fue ajena a la ruptura que generó polémica en los medios peruanos, pues la pareja llevaba menos de un año de casados. La boda fue aplaudida por los ciudadanos del distrito que reconocieron en ellos a la nueva pareja municipal.

Vanessa Terkes declaró para el programa de America TV y confesó sentirse deprimida por la ruptura. "Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Si alguien conoce mi corazón, ese es Dios y él también conoce la verdad detrás de todo esto. Es él el que me va a dar la fuerza necesaria para salir adelante como siempre lo he hecho", expresó.

Ante ello, Tula Rodríguez recomendó a la expareja de George Forsyth continuar con el show: "Vanessa Terkes, mis respetos. Eres una clara muestra que el show debe continuar. La vida continúa y no podemos darnos el lujo de quedarnos en casa llorando".

Además la pareja de Javier Carmona agregó: "Gracias, Vanessa por tremenda lección de vida. Estoy segura que esto solo es por un momento. Ahora viene lo bueno. Después de la tormenta viene la calma y esa calma es la que estás esperando. No puedes perder la alegría".



George Forsyth se pronuncia

El alcalde de La Victoria se comunicó con un diario local tras difundirse el comunicado de su aún esposa: “Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”.