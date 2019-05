Anuel AA filtra vídeo íntimo de Karol G y provoca terrible reacción de su padre

Karol G y Anuel AA son la pareja del momento, los cantantes han logrados sendos éxitos como "Culpables" y "Secreto", ambos 'singles' con más de 600 millones de reproducciones en YouTube cada uno. Sin embargo, el boricua decidió revelar un momento íntimo de su novia en Instagram, lo cual ha provocado una potente respuesta por parte del padre de la colombiana.

"Levántate, estas no son horas de estar durmiendo", le dice Anuel AA a Karol G, quien yace en la cama. El vídeo ya tiene casi tres millones de reproducciones en Instagram. El boricua compartió las imágenes bajo la leyenda: "¡Levantate!".

"Papi después me desquito y no te dejaré dormir en ocho días", le comentó el padre de Karol G a Anuel AA en la publicación. Otros fanáticos no pudieron dejar pasar la oportunidad de enviarles mensajes a la pareja: "La cara de ella, jaja", "Levántate", "Uy no", "Me hace eso y me convierto en el diablo", "Los amo", "La bella durmiente".

¿Karol G y Anuel AA sufrieron millonario robo?

Hace unos días, medios chilenos aseguraron que la pareja conformada por Karol G y Anuel AA sufrieron un millonario robo durante su vuelo de Santiago de Chile a Lima, donde ofrecieron un concierto; sin embargo, el reggaetonero se encargó de desmentir dicho robo a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cómo se conocieron Karol G y Anuel AA?

La explosiva relación entre ambos artistas fue explorada en el documental "Karol G: la guerrera del género", estrenado el 17 de marzo de este año.

Ahí la cantante de "Secreto" comenta que conoció a su actual pareja, Anuel AA, durante una colaboración musical, pero fue durante la grabación del videoclip de la canción "Culpables", que interpretes se sintieron atraídos mutuamente.