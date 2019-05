Alondra García Miró sorprende con revelador mensaje y le recuerdan a Thaísa Leal

Alondra García Miró se ha convertido en uno de los personajes de la televisión más seguidos por lo medios, debido a los fuertes rumores sobre su presunta relación con Paolo Guerrero. La modelo no duda en revelar su felicidad en Instagram, donde comparte mensajes de optimismo, confesando lo bien que se siente en esta nueva etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una curiosa fotografía, pero fue el mensaje lo que más llamó la atención de sus seguidores, debido a que confesó que tuvo un nuevo inicio. "Cree en la magia de los nuevos comienzos", fue el mensaje que compartió la exchica reality en sus redes sociales, causando todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Pese a que la joven recibió muchos mensajes de admiración, resaltando su increíble belleza y hermosa sonrisa, algunos de sus detractores no desaprovecharon la oportunidad para enviar fuertes críticas, incluso le recordaron a la brasileña Thaisa Leal, quien fue expareja de Guerrero.

"Thaísa Leal está desesperada por llamar la atención de Paolo Guerrero", fue el mensaje de una de las usuarias que comentaron la foto de la expareja de Mario Irivarren. Las palabras de la usuaria provocaron que otras personas se animen a expresar sus opiniones, incluso una de ellas resaltó que Thaísa es más guapa que Alondra.

Como se recuerda, Paolo Guerrero mantuvo una larga relación con la nutricionista brasileña, quien regresó a su país de un momento a otro y, meses después, se confirmó que habían acabado con el romance. Muchos especularon que todo se debió al amor que el jugador mantenía por Alondra, con quien actualmente tendría planes de boda.

Doña Peta habló de relación entre Paolo y Alondra

Pese a que Doña Peta no quería hablar sobre la relación amorosa de Guerrero, terminó dejando varias pistas que confirman que Alondra García Miró ya forma parte de la familia de la estrella de fútbol.

¿Y cómo está en el amor? Perdone la curiosidad periodística

- Mira, hija, de eso yo no hablo hace mucho.

¿Pero está en un buen momento?

- Sí, ahí vamos.

¿Está contenta?

- Sí, yo siempre he estimado a esa chica (haciendo referencia a Alondra García Miró), entonces, no puedo decir que no. Yo la estimo a ella.