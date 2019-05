Carmen Campuzano culpa a la cocaína por destruir su rosto [VIDEO]

La actriz mexicana Carmen Campuzano contó el calvario que le tocó vivir debido a su adicción a las drogas.

A sus 48 años, Campuzano ya puede contar tranquilamente todo lo que tuvo que atravesar tras deformarse la nariz por el consumo de cocaína.

"Fue la coca, la bacteria y las tremendas rayas que me metí", contó Carmen al programa 'Un nuevo día' al referirse cuál fue el motivo de que su nariz sufriera terribles cambios.

En la década del 90, Carmen Campuzano fue una de las modelos más cotizadas. Cuando estaba en su mejor momento, apareció en la portada de la revista Vogue tres veces y ganó varios premios de modelaje.

Sin embargo, su mundo se derrumbó por culpa de la cocaína y de las excesivas cirugías a las que se sometió para reconstruir su nariz.

"Yo lo perdí todo, era una piltrafa andando en la calle. Yo no pensé, ni me imaginé que el uso de la cocaína me iba a afectar de esa manera. Mi nariz se dañó por el uso de la coca".

En su afán por volver a tener la nariz de antes, Carmen relató una espeluznante experiencia que vivió en la sala de cirugías. "Me llegaron a coser la nariz sin anestesia".

Hace poco, la modelo participó en el exitoso programa Botched de la cadena E! Entertainment para presentar su caso a los doctores y encontrar una solución.

En la emisión expusieron versiones que señalaban que ella tuvo la intención de parecerse a Michael Jackson, por lo que la llamaban "Campujackson".

"Todos esos rumores me hirieron, no eran verdad, me hicieron parecer un monstruo. Pero luché como una guerrera, con mucha fuerza y amor a mi vida. Dije que ya no quiero vivir mal", expuso Carmen durante su participación en el programa.

Lamentablemente, el doctor Paul Nassif le señaló que no podía operarla, pues los riesgos son extremadamente altos.

"Dentro de tu nariz no hay tabique y eso es lo que usamos para alargarla. Pocas veces he estado en esta posición. Lo que te voy a decir me causa mucha tristeza. No veo la manera en que pueda ayudarte. Lo lamento tanto, los riesgos son muy altos", resolvió el doctor .