Susel Paredes alista motores para bailar en 'El artista del año' [VIDEO]

Susel Paredes alista su ‘swing’. El programa de Gisela Valcárcel ya prepara una divertida gala en la que participará la Gerenta de Fiscalización del distrito de La Victoria. La conductora del programa ‘El artista del año’ presentó a quien este sábado 4 de mayo se robará el show en el conocido ‘reality’.

Es así que Susel Paredes ya estira las piernas y ensaya sus mejores pasos para deslumbrar en la pista de baile. “!Llegó! ¡Ella ya está con nosotros y viene a barrer con todos en la pista!”, advirtió Gisela Valcárcel en sus redes sociales y dejó a más de uno sorprendido.

Pero lo que no sorprendió fue que en el adelanto que Gisela Valcárcel presentó no apareció Pancho Rodríguez, quien fue retirado de ‘El artista del año’ después de que la productora del ‘reality’ optó que el participante no esté en el mismo programa que Poly Ávila.

Por su parte, Armando Tafur, productor del programa ‘El artista del año’, aseveró que no le sorprende la decisión tomada por la productora de ‘EEG’, pues lo hace por un tema de solidaridad ante Nicola Porcella.

“Respetamos la decisión que ha tomado. Ya estamos buscando un reemplazo para Pancho”, explicó Tafur. A pesar de que no dio a conocer el nombre del nuevo integrante del ‘reality’ de baile, Tafur detalló que se buscará a una persona que no esté en las filas de América TV.

Susel Paredes: del municipio a la fama

Como se recuerda, Susel Paredes estuvo en boca de todos tras protagonizar una historia de amor pese a los prejuicios actuales. El mes pasado la Gerenta de Fiscalización de La Victoria celebró la aprobación de su matrimonio con Gracia María Aljovín.

“Atrévanse y salgan del closet”, expresó a viva voz Susel Paredes sobre las parejas que todavía continúan viviendo bajo el prejuicio social.