Selena Gomez sorprende a sus fans con sensual foto en diminuto bikini [VIDEO]

La exnovia de Justin Bieber suele publicar fotos en las cuales expone su belleza, esta vez no pudo ser la excepción. Selena Gomez se encuentra en una etapa en la que busca tranquilidad y paz, así lo comparte en su Instagram.

Selena Gómez reveló una provocativa foto en su Instagram sin ninguna descripción. La imagen tiene casi 10 millones corazones en menos de 24 horas. Los comentarios no se hicieron esperar; la actriz Bella Thorne comentó: "Woah", incluso la popular Rosalia reveló: "Qué guapa bebé".

Los fanáticos tampoco pudieron resistir enviarle un mensaje a Selena Gómez a través de Instagram: "Eres la mejor", "Te amo", "Wow", "Hermosa", "La más bella", Reina", "Tan hermosa", "Eres impresionante", "Siempre perfecta", entre otros comentarios.

Justin Bieber y Selena Gómez

Los actores siguen el ojo de la tormenta, tras reveladoras indirectas entre ambos. Hace unas semanas el canadiense le dio 'like' a una fotografía donde se le veía con la cantante cuando aún eran novios. Evidentemente esto se hizo viral en Instagram, donde criticaron a Justin Bieber.

"Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y a mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo", expresó Justin Bieber a un fanático que criticó el 'like'.

La respuesta de la cantante no se hizo esperar: “Selena Gómez ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él (Justin Bieber) ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar”, informó una fuente cercada a RadarOnline.