Billboard Music Awards: conoce los asientos donde se sentará la boy band BTS [FOTOS]

A pocas horas de realizarse los Billboard Music Awards 2019, todo parece estar ya listo para dar la bienvenida a las estrellas más importantes de la música en los Estados Unidos y el mundo. Uno de los invitados especiales a esta ceremonia será la agrupación surcoreana BTS, quienes se posicionan, a la fecha, como las estrellas del momento.

Es así, que para deleite de los fans, el staff a cargo de los Billboard Music Awards compartió la mañana del martes la lista de asientos donde se ubicaran los miembros de BTS. Los Jonas Brothers, Taylor Swift, Cardi B entre otros aparecen en esta publicación que da cuenta de su próxima presentación en los Bilboards.

Es así que según demuestra esta fotografía de los Billboards, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook (miembros de la boy band BTS) se ubicaran en la primera fila de los asientos del Grand Garden Arena. Estos asientos reservados en la parte más especial de los Billboard Music Awards da cuenta de la importancia de esta agrupación koreana para el reconocido evento musical.

No muy lejos de ellos se encuentran los artistas estadounidense como Taylor Swift, Panic at the Disco, Cardi B y Khalid. Ademas de BTS, la revelación de la noche serán también los Jonas Brothers quienes asistiran con sus respectivas parejas. Es por ello que se han dispuesto asientos para cada una, respectivamente.

Es así que Nick Jonas se sentará al lado de Priyanka Chopra, Kevin Jonas junto a su esposa Danielle Jonas y el carismático Joe al lado de la nueva estrella de GOT, Sophie Turner.

¿Cuándo son los Billboards 2019?