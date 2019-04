Charlize Theron revela terrible incidente que vivió cuando era una adolescente

La actriz Charlize Theron contó en el programa El Show de Howard Stern, que cuando era una adolescente desconocida, un productor se quiso sobrepasar con ella durante una audición. “No había ni cumplido los 19 años y nunca había hecho una audición. Me dijeron que fuera a las nueve de la noche a casa de un tipo para hacer una prueba”, inició su relato la ganadora del Óscar por la película Monster (2003)

Cuando llegó a la casa, el productor le abrió la puerta en pijama. “Tenía mucho ego y se veía muy bien consigo mismo. Se sentó muy cerca de mí. Eso fue extraño. Le pregunté si quería que le leyera las páginas del guion, a lo que él respondió que solo íbamos a hablar. Y luego, en un momento, me puso la mano en la rodilla", recuerda Charlize Theron, quien no reveló el nombre del empresario que "aún es una persona muy influyente".

"Ni siquiera sé cómo salí de la casa, pero me marché. Habría terminado realmente mal. Estaba furiosa conmigo misma porque no soy ese tipo de chica. ¿Por qué no le dije que se fuera a la mierda? Me enfureció mucho", contó Charlize Theron tras señalar que ya de adulta y cuando era famosa, encaró al tipo pero éste lo negó todo.

La confesión de la actriz se da solo unos días después de protagonizar uno de los vídeos más virales en las redes sociales, tras de regañar al presentador de la televisión francesa, Cyril Hanouna, quien dio un beso, sin su consentimiento, a la traductora del espacio. “¿Podía preguntar la próxima vez?”, le increpó Charlize Theron al hombre que quedó avergonzado.