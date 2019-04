Antonella Roccuzzo y su nuevo desaire a Shakira en los festejos de la liga [VIDEO]

Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi son inseparables, no obstante, parece que Shakira no es una gran amiga del 'team'. La relación que lleva la esposa de Messi con la esposa de Piqué ha sido un tema recurrente. Los rumores indican que no se llevan bien, incluso hablan de una enemistad, según recoge Pasión Fútbol.

La razón de estos 'desaires' sería que Antonella Roccuzzo es íntima de la expareja de Gerard Piqué, por lo que Shakira no es bienvenida. La que sí ha sido bien aceptada es la esposa del brasilero Coutinho, Ainê, pues se les vio juntas festejando el título.

"Con las campeonas", señaló Antonella Roccuzzo en su Instagram. Sus acompañantes fueron Ainê Coutinho y Sofía Balbi. La esposa del brasilero replicó la fotografía con el símbolo de unas manos rezando, representando su felicidad.

"Campeones" compartió Sofía Balbi, donde etiquetó a Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y Luis Suárez. La fotografía tiene más de 30 mil likes.

Solitaria. Shakira compartió un vídeo en Instagram en el cual se le puede ver sin nadie alrededor, pero feliz.

Seis datos que no conocías de Antonella Roccuzzo

-Se casó con Lionel Messi en el Pullham Hotel de Rosario. Entre los invitados estuvo la estrella de la música Shakira.

-No le agrada llamar la atención. Prefiere mantenerse lejos de las cámaras.

-Estudió odontología en la Universidad Nacional de Rosario, sin embargo, no terminó los estudios.

-Tuvo una zapatería junto a Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez. Lamentablemente el negocio no funcionó.

-La marca Pepsi fue uno de los principales sponsors de su boda.

-Tiene una doble en Argentina.