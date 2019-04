Gisela Valcárcel, le responde a 'Choca'

Gisela Valcárcel regresa este sábado con 'El Artista del Año' y desde ya, viene dando qué hablar. Los nombres de sus participantes y jurados, ya se vienen filtrando, aunque ella prefiere no confirmar. Por ejemplo, Susan Ochoa, la flamante ganadora del Festival de la Canción de Viña del Mar, es voceada como jurado, pero la rubia no suelta prenda.

De quien sí habló ha sido de Adolfo Águilar, por quien apostara, precisamente, hace unos años, como conductor en 'El Último Pasajero', espacio que estuvo a cargo de su productora. "Desde este sábado 27 volveré a la televisión de la mano de una GRANDE de grandes!!! Muchas gracias @giselavalcarcelperu, estoy contento y muy agradecido", escribió el recordado rostro de Latina, en sus redes sociales. Ante ello, Gisela no ha dudado en llenarlo de elogios. "Me encanta que esté Adolfo, pero ojo, no he dicho que será mi coanimador", ha dicho misteriosa, en entrevista con La República, que será publicada este jueves 25 de abril.

De quien también habló, la rubia conductora, es de Jaime Mandros, más conocido como 'Choca', quien hasta el año pasado fuera su coanimador. Y es que el también conductor de 'Estás en todas', declaró hace unos días que había cumplido su ciclo con Valcárcel. "Con el productor de Gisela me senté a conversar pero no hasta el día de hoy no hay nada seguro de que vaya a regresar a su lado. Pero en realidad creo que en todos los espacios uno cumple un ciclo, yo siento que ya cumplí mi ciclo al lado de Gisela", mencionó.

Ante ello, Gisela no se ha quedado callada y sorprendida exclamó: "!Este victoriano se olvidó del pueblo! !Todo porque ha estado en Nueva York!. 'Choca' es parte del inventario, él sabe que tiene que estar el sábado en Pachacamac (los estudios de 'El Artista del Año'). Yo lo espero".